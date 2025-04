Échange entre les Garde-côtes du Vietnam et des Philippines

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre le président des Philippines

>> Le commerce Vietnam - Philippines avoisinerait 8,5 milliards d'USD en 2024

>> Les Philippines souhaitent renforcer leur coopération avec le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont échangé leurs expériences en matière d'application de la loi en mer, contribuant à renforcer la coopération et la confiance mutuelle entre les Garde-côtes des deux pays.

Le même jour, des officiers et soldats des deux parties ont organisé un match de volley-ball.

Le 17 avril, les équipages du navire CSB 8002 (Vietnam) et du BRP Gabriela Silang organiseront un exercice conjoint portant sur la coordination en matière de recherche et de sauvetage, ainsi que sur la prévention et la lutte contre les incendies…

Auparavant, le navire philippin BRP Gabriela Silang (OPV-8301) et son équipage de 84 personnes avaient effectué une visite de courtoisie dans la ville de Dà Nang.

VNA/CVN