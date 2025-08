Le PM encourage Petrovietnam à figurer parmi les plus grandes entreprises

Le 3 août, le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a assisté au IV e Congrès de l’organisation du Parti du Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) pour le mandat 2025-2030. Le congrès a dressé le bilan du mandat 2020-2025 et défini les orientations et objectifs du mandat à venir.

>> Le projet Dai Hùng phase 3 produit son premier flux de pétrole commercial

>> Petrovietnam se hisse à la 11e place au classement Fortune 500 d’Asie du Sud-Est

>> Petrovietnam pose les bases de sa stratégie à long terme

Photo : VNA/CVN

L’organisation du Parti du Groupe a dirigé Petrovietnam pour surmonter de nombreuses difficultés et accomplir, voire dépasser, les 12 objectifs fixés pour le mandat précédent. Le chiffre d’affaires a progressé en moyenne de 14,5% par an, le bénéfice avant impôts de 32,7%, et les contributions budgétaires ont dépassé de 64% les prévisions.

En 2024, le chiffre d’affaires a franchi pour la première fois le seuil des 1.000.000 milliards de dôngs.Le Groupe assure plus de 75% de l’approvisionnement national en carburant, 73% en engrais azotés, 75% du marché du Gaz de pétrole liquéfié (GPL) et 10% de la production électrique nationale.

Les activités sociales ont également enregistré des résultats positifs avec de nombreux programmes d’aide communautaire.

Le thème du mandat 2025-2030 est de développer un Groupe puissant, doté d’une gouvernance moderne et compétitif, pionnier dans la transition énergétique et la croissance verte.

Développer des énergies nouvelles

Le congrès a fixé 13 groupes de missions et de solutions clés, avec l’objectif de développer de manière cohérente trois piliers stratégiques : énergie, industrie et services techniques de haute qualité.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, également membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti du gouvernement, a salué les résultats du Groupe, soulignant ses contributions dans la garantie de la sécurité énergétique, alimentaire, économique, du bien-être social et de la souveraineté maritime nationaleIl a appelé Petrovietnam à viser le TOP 7, puis le TOP 5 des plus grandes entreprises de la région, à être pionnier dans la transformation numérique et l’innovation technologique, à développer des énergies nouvelles, et à améliorer la productivité et l’efficacité.

Il a exhorté le Comité du Parti du Groupe à maintenir l’unité, à renforcer ses capacités de direction, à inspirer les cadres, les membres du Parti et les travailleurs ; à mettre en œuvre des solutions de gestion modernes et intelligentes, à optimiser la production, et à s’adapter avec souplesse aux évolutions du marché.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a insisté sur la mise en œuvre rigoureuse des grandes orientations du Parti et de l’État, ainsi que sur la construction d’une organisation du Parti solide pour une croissance rapide et durable du Groupe dans la nouvelle phase.

Il a exprimé sa confiance dans le succès du Congrès, qui donnera un nouvel élan à Petrovietnam, contribuant à la réalisation des objectifs stratégiques du pays à l’horizon 2030 et 2045.

VNA/CVN