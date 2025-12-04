Petrovietnam construit 100 salles STEM dans les 34 villes et provinces

Le 3 décembre à Hanoï, le groupe Petrovietnam, en coordination avec le ministère de l’Éducation et de la Formation, a organisé une conférence sur la mise en œuvre du programme "STEM Innovation Petrovietnam", visant à construire 100 salles de pratique STEM conformes aux standards internationaux en 2025 dans toutes les 34 villes et provinces du pays.

Trân Quang Dung, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Petrovietnam, a indiqué que, sur la base de l’initiative du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, Petrovietnam avait proposé le programme "STEM Innovation Petrovietnam" - un projet éducatif de grande envergure destiné à moderniser les infrastructures scolaires et à former une jeune génération dotée de compétences en science, technologie, ingénierie et mathématiques, répondant ainsi aux exigences de développement des ressources humaines de haute qualité dans la nouvelle période.

Le programme a été lancé le 21 septembre 2025 et, selon le plan, dans un délai de 100 jours, d’ici la fin de l’année 2025, Petrovietnam déploiera dans chaque province et ville trois salles de classe STEM conformes aux normes internationales, dont deux pour les lycées et une pour les collèges.

Selon Thai Van Tai, directeur du Département de l’éducation générale du ministère de l’Éducation et de la Formation, l’intégration de contenus liés à la transformation numérique, aux compétences numériques, à la robotique et au STEM est l’une des missions centrales du secteur éducatif.

Présentant l’avancement du programme, Vu Thi Thu Huong, directrice adjointe du Comité de la communication et de la culture d’entreprise de Petrovietnam, a fait savoir qu’au 2 décembre, 14 salles STEM avaient été achevées et remises aux établissements scolaires ; 28 salles étaient en cours d’installation ; et 58 salles étaient à la dernière étape de sélection des fournisseurs. L’ensemble des 100 salles sera livré au plus tard le 31 décembre 2025.

Les salles STEM sont conçues selon le modèle "rapidité - standardisation - durabilité", et équipées de dispositifs modernes tels que tableaux interactifs intelligents, systèmes AI-IoT, robots VEX, imprimantes 3D, machines de découpe CNC et kits d’expérimentation thématiques sur l’énergie et l’environnement.

Dès la remise des salles aux écoles, les fournisseurs organiseront des formations directes afin de garantir que les enseignants et techniciens puissent maîtriser l’utilisation des équipements.

Le programme prévoit également des modules de formation destinés aux enseignants. Ceux-ci seront guidés pour maîtriser les technologies éducatives modernes, concevoir des cours et thèmes STEM interdisciplinaires ou monodisciplinaires, et organiser des activités pédagogiques innovantes, créatives et orientées vers les métiers de la 4ᵉ révolution industrielle.

Le programme "STEM Innovation Petrovietnam" vise également à promouvoir l’interconnexion entre les salles STEM au Vietnam et à l’international, notamment avec Singapour, et à renforcer les liens avec les laboratoires universitaires et instituts de recherche dans le pays pour la formation des élèves talentueux.

Après la mise en service des 100 premières salles STEM, Petrovietnam poursuivra, à partir de 2026, son soutien aux localités sous forme de cofinancement afin de permettre l’installation progressive d’un nombre croissant de salles STEM dans les établissements scolaires.

