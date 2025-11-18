PetroVietnam mobilisé pour venir en aide aux sinistrés du Centre

Alors que les intempéries et les inondations continuent de frapper durement le Centre du Vietnam, des travailleurs du groupe PetroVietnam se sont rapidement mobilisés pour venir en aide aux habitants des zones sinistrées.

Photo : TT/CVN

Au début du mois de novembre 2025, dès que les pluies se sont calmées et que les eaux ont commencé à baisser, les premiers camions de secours chargés de vivres et de produits essentiels ont quitté les dépôts de PetroVietnam.

Sur des routes encore boueuses, ces véhicules ont transporté du riz, de l’eau potable et des colis d’aide vers les provinces les plus touchées : Quang Trri, Thua Thiên Huê, Dà Nang et Quang Ngai.

Des dizaines de tonnes de riz, des milliers de bouteilles d’eau potable et de colis de première nécessité ont été remis directement aux habitants au moment crucial qui suit immédiatement la décrue.

Une solidarité remarquable

Photo : TT/CVN

À cette période, la population venait tout juste de sortir de l’isolement et avait un besoin urgent de nourriture, d’eau propre et de soutien moral.

Le samedi 1er novembre, l’ensemble des employés de Petrovietnam ont volontairement travaillé durant leur jour de repos pour lever des fonds destinés aux familles sinistrées.

Les équipes du groupe ont apporté près de 20 milliards de dôngs en argent liquide, riz, eau potable, médicaments et autres produits essentiels.

À Dà Nang, PetroVietnam a remis cinq milliards de dôngs via le Comité du Front de la Patrie du Vietnam. À Quang Ngai, l’aide s’est élevée à trois milliards de dôngs, cinq tonnes de riz et 1.000 cartons d’eau potable.

L’action du groupe ne se limite pas à "partir tôt et arriver à temps". PetroVietnam a démontré une forte capacité de réaction : préparation logistique, mobilisation des véhicules, organisation des itinéraires d’aide et étroite coordination avec les autorités locales.

Parallèlement, les unités affiliées - dont la Jeunesse de la société BSR, membre du groupe PetroVietnam - ont apporté un soutien direct non seulement aux habitants, mais aussi aux travailleurs de leurs propres unités touchées par les inondations.

De l’urgence à un engagement durable

Photo : TT/CVN

Lors de la clôture de la première Foire d’automne, tenue le 3 novembre, Petrovietnam et ses unités ont annoncé un engagement de 100 milliards de dôngs en faveur de la reconstruction après les catastrophes naturelles de 2025.

Plus tôt en octobre, le groupe avait déjà consacré 70 milliards de dôngs au soutien des provinces du Nord et du Nord-Centre touchées par les tempêtes.

Le 3 octobre, PetroVietnam a également offert 10 milliards de dôngs au Comité populaire et au Front de la Patrie de Hanoï dans le cadre du programme "Agir pour les personnes défavorisées 2025".

En 2025, près de 1.000 milliards de dôngs sont alloués par PetroVietnam aux programmes d’aide sociale : éducation, santé, maisons solidaires, soutien aux familles pauvres, prévention et réparation des dégâts dus aux catastrophes naturelles. Sur les cinq dernières années, la contribution sociale du groupe atteint 5.000 milliards de dôngs.

Un engagement constant envers la communauté

Selon Trân Quang Dung, secrétaire adjoint permanent du Parti du groupe PetroVietnam : "Dans toutes les circonstances, Petrovietnam s’efforce de remplir ses missions économiques tout en maintenant un soutien concret aux communautés. Accompagner et partager avec les habitants touchés par les catastrophes est notre responsabilité et notre engagement humain".

Après chaque catastrophe, lorsque la boue n’a pas encore séché, les uniformes portant le logo Petrovietnam continuent d’apparaître dans les rues, les maisons inondées et les écoles endommagées, symbole d’un sens profond du devoir et de la solidarité.

L’action de Petrovietnam illustre le rôle d’une entreprise nationale engagée pour la population, pour la vie et pour un avenir durable du pays.

Minh Hang/CVN