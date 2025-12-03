Faire de l’économie numérique un nouveau moteur de croissance

Pour atteindre l'objectif ambitieux de faire en sorte que l'économie numérique représente 30% du PIB d'ici 2030, le Vietnam doit impérativement réaliser des percées en matière d'institutions, d'infrastructures et de ressources humaines. La résolution de ces goulots d'étranglement est décisive pour l'avenir économique du pays.

L'essor fulgurant du commerce électronique, de la finance numérique, de l'e-santé et de l'éducation en ligne redéfinit l'économie nationale. Selon le ministère des Sciences et des Technologies, le Vietnam maintient, depuis trois ans, la croissance de l'économie numérique la plus rapide d'Asie du Sud-Est, avec une moyenne annuelle de 20%, soit le triple de la croissance du PIB. Le commerce électronique devrait d'ailleurs dépasser 30 milliards de dollars fin 2025.

Le professeur associé et docteur Nguyên Thuong Lang (de l’Université de l’économie nationale) souligne que ce secteur, représentant environ 17-18% du PIB en 2024, facilite la transition vers un modèle de croissance fondé sur les connaissances, l’innovation et la technologie.

Conformément à la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique et à la Stratégie nationale sur le développement de l’économie numérique et de la société numérique pour 2025, avec orientations pour 2030, la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique constituent un pilier clé pour un développement rapide, durable et global.

Cependant, le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hung, indique que l'investissement en R&D (recherche et développement) reste modeste, au niveau de 0,5% du PIB. Il identifie les mécanismes institutionnels comme le "goulot d'étranglement principal", aggravé par une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et des infrastructures scientifiques limitées.

Pour y remédier, les experts préconisent l'adoption de cadres juridiques transparents, la promotion de l’innovation et de la créativité, et le développement rapide des infrastructures numériques, notamment par le perfectionnement du marché des données et l'expérimentation de plateformes d’échange de données...

Tim Evans, directeur général de HSBC Vietnam, et d'autres experts insistent sur des actions ciblées : amélioration du climat d'investissement, développement des infrastructures technologiques et des ressources humaines, ainsi que d’un écosystème de startups durable, formation en intelligence artificielle, intensification de l’assistance aux PME dans la transition numérique…

Enfin, plusieurs représentants du secteur privé, dont Tô Hoài Nam, secrétaire général de l'Association vietnamienne des PME, appellent l'État à perfectionner les cadres juridiques pour les fonds de capital-risque parmi plusieurs autres mesures.

