L'investissement hôtelier au Vietnam s'accélère grâce aux réformes juridiques

Le Vietnam s’affirme comme l’une des destinations touristiques les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est, porté par une forte progression de la demande internationale et par un environnement juridique en pleine modernisation.

Selon le cabinet de conseil en immobilier d’entreprise Jones Lang LaSalle (JLL), le pays enregistre cette année une hausse de 21,7% des arrivées touristiques internationales, tandis que les flux d’investissement dans l’hôtellerie pourraient atteindre 125 millions de dollars en 2025, soutenus par des réformes structurantes et des politiques de visa assouplies.

D’après l’Autorité nationale du tourisme, plus de 17,16 millions de visiteurs étrangers ont été accueillis au cours des dix premiers mois de 2025, soit une croissance de 21,5% en rythme annuel. Les principaux marchés - Chine, République de Corée, Taïwan (Chine), Inde, Russie, États-Unis, Japon, Cambodge, Malaisie, Thaïlande, Australie, Philippines, Singapour et Royaume-Uni - maintiennent une dynamique robuste. En octobre 2025, plusieurs marchés européens ont enregistré des hausses spectaculaires, tandis que la politique de visa révisée depuis août 2023 est identifiée comme l’un des principaux leviers de cette accélération.

L’offre hôtelière accompagne cette croissance. Le pays totalise plus de 185.000 chambres dans plus de 1.500 établissements, dont 57% relèvent des catégories haut de gamme et luxe. Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Da Nang concentrent près de 40% de cette capacité, tandis que Hôi An, Hanoï et Dà Nang dominent les projets en développement jusqu’en 2028. De 2020 à 2024, les revenus par chambre disponible ont progressé en moyenne de 21% par an, soutenus par un taux d’occupation élevé.

Les rendements des investissements hôteliers, situés entre 6% et 7,5%, se rapprochent désormais des attentes des investisseurs internationaux (8-9%). "Les transactions majeures continueront de cibler les actifs situés dans les centres urbains et les complexes touristiques haut de gamme", estime Karan Khanijou, vice-président senior de la division Investissements hôteliers et touristiques Asie de JLL.

La loi foncière de 2024, entrée en vigueur en août 2024, autorise un ajustement annuel des prix du foncier, renforçant la transparence et la prévisibilité. Depuis juillet 2025, la simplification de la procédure d’octroi des permis de construire pour les projets disposant déjà d’un plan approuvé réduit les délais et les risques juridiques. La réorganisation administrative, qui ramène les 63 villes et provinces à 34 entités et regroupe plusieurs ministères, vise à rationaliser la gouvernance et à moderniser les infrastructures.

La loi sur la protection des données personnelles, applicable en janvier 2026, imposera des standards internationaux en matière de confidentialité, renforçant la confiance des clients et la compétitivité des exploitants.

Le développement des liaisons aériennes internationales contribue également à l’attractivité du pays.

Selon plusieurs experts, le Vietnam se distingue par une croissance touristique vigoureuse et un cadre réglementaire qui réduit les incertitudes pour les investisseurs étrangers.

Karan Khanijou prévoit que les perspectives pour 2026 resteront positives, avec une offre hôtelière conforme aux standards et un nombre croissant de transactions, à condition que le marché maintienne sa transparence et la stabilité du cadre juridiquea.

