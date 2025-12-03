Le commerce électronique accélère vers une croissance verte et durable

Dans le cadre du Forum sur la transformation numérique du secteur industriel et commercial 2025, une session ayant le thème « Le commerce électronique à l’ère numérique » s’est tenue le 3 décembre à Hanoï, avec la participation de représentants des autorités de régulation, des associations sectorielles, des entreprises de plateformes et des fournisseurs de solutions numériques.

>> E-transformation : le marché de détail ne veut pas rater le train

>> Les députés débattent des projets de loi sur la fonction publique et l’e-commerce

>> Protection des enfants sur les plateformes de commerce électronique

La session a mis en lumière les évolutions du marché du commerce électronique au Vietnam et les exigences posées aux entreprises dans cette nouvelle phase de développement.

Photo : VNA/CVN

Lors de son discours d’ouverture, le directeur de la Direction du commerce électronique et de l’économie numérique, Lê Hoàng Oanh, a souligné que le commerce électronique reste un moteur de l’économie numérique et constitue l’un des piliers de la stratégie de transformation numérique du secteur industriel et commercial.

En 2025, le ministère de l’Industrie et du Commerce a finalisé deux documents clés : le Plan global de développement du commerce électronique national pour la période 2026-2030, orienté vers l’innovation, la durabilité et l’inclusion, ainsi que le projet de Loi sur le commerce électronique, encadrant la classification des modèles de plateformes, la gestion des acteurs transfrontaliers, l’investissement étranger, les services de soutien au commerce électronique et le cadre légal des contrats électroniques.

Le forum a abordé quatre axes principaux : les tendances et modèles émergents du commerce électronique ; la construction d’un marché sain ; la promotion d’un commerce électronique vert et de logistiques durables ; et la réduction de la fracture numérique via le soutien aux petites entreprises et le renforcement des compétences numériques locales.

Lê Thị Hà, responsable de la gestion des activités de commerce électronique, a présenté les nouveautés réglementaires, insistant sur la normalisation des données, la gestion des activités transfrontalières et le contrôle des nouveaux modèles commerciaux tels que le livestream et l’influencer commerce. Le projet de loi (7 chapitres, 41 articles) classe et régule quatre types de modèles, renforce la responsabilité des grandes plateformes dans la gestion des retours, la protection des consommateurs et le contrôle des contenus, assurant ainsi la transparence et la conformité juridique du marché tout en suivant le rythme rapide de l’innovation technologique.

Du point de vue des données de marché, Dô Thanh Hương (Metric.vn) a présenté les chiffres du troisième trimestre 2025 : le chiffre d’affaires total des quatre principales plateformes a atteint 103,6 milliards de dongs, en hausse de 2,6 % par rapport au trimestre précédent. Shopee domine avec 56 % de part de marché, tandis que TikTok Shop affiche une croissance de 69 %, atteignant 41 %. Les secteurs phares sont la beauté, la maison-vie quotidienne et la mode féminine, tandis que les produits santé et mode enfant connaissent une forte croissance. Les big data sont devenus des outils clés pour optimiser la stratégie commerciale, améliorer l’efficacité publicitaire et prévoir les tendances de consommation.

Concernant le commerce électronique transfrontalier, Doàn Quôc Tâm (VECOM) a souligné que cette tendance offre de nouvelles opportunités aux PME, permettant aux produits vietnamiens d’accéder à un marché plus vaste, de réduire les coûts marketing et logistiques et de renforcer la notoriété de la marque en ligne.

Dang Thuy Trang (Grab Vietnam) a ajouté que les services de livraison urbaine doivent évoluer vers un modèle à faible émission, combinant électrification des flottes, optimisation des itinéraires et utilisation des données pour coordonner les commandes, conciliant croissance du commerce électronique et réduction des émissions.

Nguyên Lâm Thanh (TikTok Vietnam) a présenté un programme de promotion des produits locaux via le livestream et du contenu créatif, contribuant à accroître la valeur économique des produits agricoles et artisanaux. Lê Thị Nga (Sapo) a expliqué comment les entreprises transforment numériquement leur processus de vente grâce à la solution OmniAI, optimisant la publicité, utilisant des chatbots IA et automatisant le traitement des commandes. Pham Thi Biên (VNPAY) a souligné l’importance de l’écosystème de paiement numérique, incluant SmartPOS, PhonePOS, factures électroniques et signatures numériques, renforçant la sécurité et la légalité des transactions.

La table ronde « Développement du commerce électronique » a réuni experts, associations et entreprises pour discuter des nouvelles réglementations, des transactions transfrontalières, des modèles logistiques à faibles émissions et des solutions de transformation numérique. Les participants ont convenu que pour un marché durable, les entreprises doivent améliorer leurs capacités opérationnelles, optimiser la logistique et normaliser les données, tout en respectant les normes environnementales et en réduisant les émissions. Le soutien aux petites entreprises et le renforcement de la coopération régionale sont également essentiels pour construire un marché du commerce électronique transparent, durable et compétitif, conformément à la stratégie de développement numérique du Vietnam.

VNA/CVN