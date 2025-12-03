L'industrie textile vietnamienne vise l'excellence verte et numérique

Visant un chiffre d'affaires à l'exportation de 64,5 milliards de dollars d'ici 2030, le secteur du textile-habillement du Vietnam accélère sa stratégie de "transformation verte et numérique" pour consolider sa position dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

L'année 2025 marque une reprise notable, avec des exportations dépassant 46 milliards de dollars, en hausse de 6% par rapport à 2024, générant un excédent commercial de 21 milliards de dollars. Le taux de valeur ajoutée nationale atteint désormais environ 52%, illustrant une autonomie croissante en matières premières et confirmant le rôle de pilier du secteur dans la balance commerciale.

Selon Vu Duc Giang, président de l'Association du textile et de l'habillement du Vietnam (Vitas), bien que les incertitudes géopolitiques et les politiques tarifaires américaines pèsent sur la consommation, le secteur a su conserver sa place dans le top 3 mondial grâce à la flexibilité des entreprises. "Grâce à une stratégie de diversification des marchés, des produits et des clients, les textiles vietnamiens sont actuellement présents dans 138 pays et territoires à travers le monde, avec 28 entreprises textiles investissant à l'étranger pour bénéficier de politiques et d'incitations tarifaires", a souligné Vu Duc Giang

Toutefois, Cao Huu Hiêu, directeur général du groupe textile-habillement du Vietnam (Vinatex), a rappelé que la demande mondiale n'avait pas retrouvé son niveau pré-pandémique. L'inflation et les nouvelles taxes américaines ont entraîné une chute de 20 à 30% des commandes sur ce marché crucial. Malgré ce contexte difficile, Vinatex prévoit un bénéfice de 1.400 milliards de dôngs, preuve de sa résilience opérationnelle.

Pour pérenniser cette croissance et atteindre un taux de localisation supérieur à 60%, le secteur doit promouvoir des stratégies de diversification des marchés, des produits et des clients, ainsi que développer la capacité des entreprises à solliciter des investissements en cas de pénurie d'approvisionnement, élaborer une stratégie de développement des ressources en lien avec la science et la technologie, et surtout nourrir l'ambition d'amener les marques vietnamiennes sur le marché mondial.

Afin de tirer pleinement profit des 17 accords de libre-échange signés, les entreprises doivent respecter strictement les règles d'origine et répondre aux petites commandes, aux exigences techniques élevées, aux délais de livraison courts et rapides, ainsi que fournir de manière proactive des matières premières à la production nationale.

Enfin, Cao Huu Hiêu a conclu que les entreprises doivent "investir dans les équipements, développer des ressources humaines de haute qualité associées à l'application des sciences et technologies modernes, ainsi que modifier leurs modèles organisationnels et leurs méthodes de gestion afin de pouvoir orienter leur production vers des produits haut de gamme et spécialisés à forte valeur ajoutée".

