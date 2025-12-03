L’OCDE relève ses prévisions de croissance pour le Vietnam

Dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales publié le 2 décembre, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a révisé à la hausse ses prévisions de croissance du PIB du Vietnam, tablant désormais sur 6,2% pour 2026 et 5,8% pour 2027.

>> Le secteur de l’aviation s’attend à une croissance spectaculaire en 2025

>> Exportations vietnamiennes : l'urgence de passer du "bas prix" à la création de valeur

>> L'économie mondiale reste plus résiliente que prévu, mais les risques persistent

Cette projection positive confirme la capacité du pays à maintenir des fondamentaux macroéconomiques solides, malgré un contexte commercial international incertain.

Photo : VNA/CVN

L'année 2025 témoigne déjà d'une vigueur remarquable, avec une croissance de 8,2% au troisième trimestre et un marché du travail stable affichant un taux de chômage de seulement 2,2%.

Si l'investissement public demeure un pilier essentiel pour la demande générale et la croissance, l'OCDE avertit qu'un affaiblissement de la demande extérieure en 2026 pourrait peser sur les exportations. Celles-ci ont progressé de 15,5 % durant les neuf premiers mois de 2025, portées notamment par une hausse de 27,7 % vers les États-Unis, tandis que les investissements directs étrangers (IDE) ont continué de stimuler le transfert technologique et d’augmenter la productivité économique.

L’OCDE avertit que les perspectives de croissance du Vietnam restent confrontées à plusieurs risques, notamment celui d’un affaiblissement du commerce mondial à partir de 2026 et l’éventualité d’impacts temporaires liés à l’ajustement de la TVA en 2027.

Par ailleurs, des risques externes – tels que des modifications des politiques commerciales de grands pays, l’éventualité de droits de douane américains sur le transit et un durcissement du climat d’investissement international - pourraient tous avoir un impact négatif sur les exportations et les IDE dans le pays.

Pour garantir une croissance à long terme, l'OCDE préconise d'accélérer les réformes institutionnelles, notamment dans les domaines liés à la productivité et à la qualité de la croissance

En dépit d'un léger ralentissement potentiel prévu après 2026, le Vietnam reste l'une des économies les plus dynamiques d'Asie. Cette analyse est partagée par des institutions financières comme HSBC, UOB et Standard Chartered, qui anticipent des taux de croissance de 7,5 % à 7,9 % pour 2025 et de 6,7 % à 7,2 % pour 2026.

VNA/CVN