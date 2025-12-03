Connexion des chaînes d’approvisionnement entre le Vietnam et le Nord-Ouest de l'Italie

La conseillère commerciale du Vietnam en Italie, Nguyên Thu Hà a a souligné la volonté du Vietnam de promouvoir la coopération avec l'Italie dans les domaines clés de la logistique, des ports maritimes, du commerce et de l'investissement.

>> Le Vietnam fait forte impression au salon du deux-roues EICMA Milan 2025

>> Vietnam - Italie : coopération dans le développement des chaînes d'approvisionnement

S'exprimant lors d'un forum tenu les 1ᵉʳ et 2 décembre à Gênes, elle a rappelé que le Vietnam accordait une grande importance à son Partenariat stratégique avec l'Italie et se disait prêt à renforcer la coopération bilatérale.

Elle a présenté le Vietnam comme un centre de production et de logistique en croissance rapide en Asie du Sud-Est, rappelant que le produit intérieur brut national devrait dépasser 505 milliards de dollars cette année et que les échanges commerciaux ont atteint 786 milliards de dollars en 2024.

La responsable a également précisé que le Vietnam offrait des opportunités de coopération étendues, notamment grâce à sa Stratégie nationale de logistique pour la période 2025-2035 et à de nombreux projets d'infrastructures clés, tels que l'autoroute Nord-Sud, l'aéroport de Long Thành et plusieurs lignes ferroviaires.

Le Forum a réaffirmé le rôle de plus en plus crucial du Vietnam dans la coopération économique entre l'Union Européenne (UE) et les pays membres du Partenariat économique régional global (RCEP), tout en consolidant la position de Gênes comme un hub logistique européen de premier plan.

Dans cette optique, la maire de Gênes, Silvia Salis, a appelé à bâtir des ponts solides avec des nations exportatrices majeures comme la Chine, l'Inde et le Vietnam.

VNA/CVN