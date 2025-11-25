Petrovietnam apporte une aide d’urgence aux habitants de Dak Lak

Face aux effets dévastateurs des intempéries historiques qui ont touché la province de Dak Lak, le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) a déclenché une opération de secours d’envergure, acheminant 5 tonnes de riz et 1.000 cartons d’eau potable vers les zones les plus durement touchées.

Selon le rapport rapide établi au soir du 21 novembre, les pluies diluviennes et les crues soudaines ont provoqué une situation sans précédent : 27 morts, huit disparus. Plus de 200.000 habitations inondées, dont 18.000 foyers contraints à l’évacuation d’urgence. L’infrastructure publique a subi des dommages lourds, avec 358 établissements scolaires et dix centres de santé submergés ou détériorés, perturbant profondément la vie quotidienne des habitants.

Les dégâts agricoles atteignent des proportions alarmantes : Plus de 63.000 ha de cultures à court terme et 100.000 ha de plantations pérennes ont été noyés ou emportés. Plus de 3,5 millions de têtes de bétail et de volaille ont péri ou été balayées par les eaux, pour une perte estimée à 700 milliards de dôngs. Le secteur de l’aquaculture a également été frappé de plein fouet, avec la destruction d’environ 127.000 cages d’élevage, ainsi que 1.000 ha de fermes de crevettes d’eau saumâtre et d’élevages de mollusques, entraînant des pertes dépassant 2.000 milliards de dôngs.

Les infrastructures essentielles ont été gravement affectées : Six des neuf usines d’eau potable ont dû suspendre leur fonctionnement. 21 glissements de terrain ont bloqué la circulation sur les routes nationales et provinciales ; de nombreuses communes se retrouvent isolées. 118.823 foyers ont été privés d’électricité pendant plusieurs jours.

Le montant provisoire des dégâts dépasse désormais 4.500 milliards de dôngs, plaçant la province dans une situation d’urgence extrême.

Dans ce contexte critique, Petrovietnam a rapidement mobilisé ses moyens logistiques pour venir en aide aux populations sinistrées. Les convois humanitaires du Groupe ont acheminé du riz et de l’eau potable vers les points de réception au moment où la crue atteignait son pic, permettant de répondre avec célérité aux besoins essentiels des habitants. Parallèlement, la société membre PVOIL (PetroVietnam Oil Corporation) a apporté un soutien supplémentaire en fournissant 1.800 bonbonnes d’eau de 5 litres, renforçant l’approvisionnement en eau potable dans les zones ravagées.

Petrovietnam souligne que cette opération d’assistance vise non seulement à répondre aux besoins immédiats, mais aussi à affirmer son engagement social et à perpétuer la tradition de solidarité et de responsabilité communautaire du secteur pétrolier vietnamien.

Avant cet épisode d’intempéries, Petrovietnam avait déjà multiplié les initiatives d’aide sociale en faveur des provinces touchées par les catastrophes naturelles. Le Groupe avait notamment alloué 5 milliards de dôngs à Thua Thiên-Huê, 5 milliards à Dà Nang, 3 milliards à Quang Tri et 3 milliards à Quang Ngai pour contribuer à la réparation des dégâts causés par les pluies torrentielles de fin octobre. Il a également participé à la reconstruction des habitations endommagées ou détruites par la tempête numéro 13 à Gia Lai, permettant aux familles victimes de retrouver plus rapidement une vie stable.

