Investissements ciblés : trois programmes nationaux fusionnés pour dix ans 2026-2035

Poursuivant le programme de la 10e session, la 15e Assemblée nationale a examiné le 3 décembre, le rapport et l’avis sur le programme national cible pour la période 2026–2035, qui fusionne trois programmes existants : construction de la nouvelle ruralité, réduction durable de la pauvreté et développement socio-économique des populations ethniques et des zones montagneuses.

>> Le Premier ministre préside la réunion mensuelle du gouvernement d'octobre

Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Trân Duc Thang, présentant le rapport au nom du Premier ministre, a précisé que le programme sera mis en œuvre à l’échelle nationale, avec une priorité particulière pour les zones peuplées par les minorités ethniques et les régions montagneuses.

Photo : VNA/CVN

Pour la première phase (2026–2030), les ressources mobilisées devraient atteindre au minimum 1,23 million de milliards de dongs, comprenant le Budget central đ’environ 100 000 milliards de dongs; le Budget local de 400 000 milliards de dongs; la ressources intégrées d’autres programmes et projets : 360.000 milliards de dongs ; le crédit de politique sociale de plus de 22 686 milliards de dongs et l’investissements des entreprises et contributions communautaires d’environ 348 000 milliards de dongs.

Le gouvernement a indiqué qu’il ajustera le budget central au fil de la mise en œuvre afin de répondre aux besoins réels, garantissant ainsi les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs et missions assignés. La deuxième phase (2031–2035) sera décidée par l’Assemblée nationale sur la base des résultats de la première phase.

La fusion des trois programmes vise à assurer une gestion unifiée, efficace et durable, corrigeant les chevauchements, la dispersion des ressources et les redondances constatées au cours de la période 2021–2025. Cette initiative permettra de concentrer les investissements sur les zones les plus défavorisées, en particulier les populations ethniques et les régions montagneuses, et d’améliorer l’efficacité globale des investissements publics.

Le rapport d’examen de la Commission des affaires ethniques a exprimé son accord de principe sur cette fusion. La Commission recommande de structurer le programme en deux composantes, de veiller à ce qu’il n’y ait pas de chevauchement avec d’autres programmes et projets existants, et de confier aux autorités locales la décision sur les activités concrètes, le niveau central définissant uniquement le cadre et les objectifs globaux.

La Commission a également souligné l’importance de sélectionner les politiques à véritable caractère ciblé, afin de concentrer les ressources sur les priorités stratégiques : infrastructures sociales, développement de la production agricole et forestière, sciences et technologies, transformation numérique, protection et développement forestier et écologique. Des investissements particuliers seront destinés aux minorités ethniques très peu nombreuses, aux populations vivant dans les zones montagneuses et frontalières, ainsi qu’aux zones à risque de catastrophes naturelles, en veillant à stabiliser l’habitat et à résoudre les besoins essentiels et spécifiques de ces régions.

Parallèlement à la discussion sur le programme national cible, l’Assemblée nationale a examiné d’autres questions importantes : investissement dans le projet de construction de l’autoroute Vinh – Thanh Thuy, projet de résolution modifiant et complétant certaines dispositions de la Résolution 98/2023/QH15 sur les mécanismes spéciaux pour le développement de Hô Chi Minh-Ville et projet de résolution modifiant et complétant certaines dispositions de la Résolution 136/2024/QH15 sur l’organisation du gouvernement urbain et les mécanismes spéciaux pour le développement de Đà Nẵng.

La fusion et la mise en œuvre du programme national cible pour 2026-2035 devraient concentrer les investissements de manière efficace, prioriser les zones défavorisées et les minorités ethniques, tout en renforçant la durabilité, la cohérence et la capacité à résoudre les besoins essentiels et spécifiques liés au développement rural, à la réduction de la pauvreté et au développement socio-économique des régions montagneuses et des populations ethniques.

VNA/CVN