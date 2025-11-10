Pétrole : le Brent en légère hausse à plus de 64 dollars

Les prix du pétrole progressaient légèrement lundi 10 novembre, dans l'attente d'éclaircissements sur le marché avec la publication de plusieurs rapports en milieu de semaine.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord gagnait 0,94% à 64,23 dollars, et celui de WTI nord-américain 1,04% à 60,37 dollars (vers 09H50 GMT).

Les investisseurs sont tournés vers la publication en milieu de semaine de plusieurs rapports dont celui, mensuel, de l'Opep, ainsi que le très attendu World Energy Outlook de l'AIE sur les perspectives mondiales pour l'énergie.

La hausse des prix est aussi "probablement favorisée par les données encourageantes sur l'inflation en Chine", qui a enregistré un rebond surprise, desserrant provisoirement l'étau déflationniste après deux mois de baisse, selon un analyste.

La fin possible de la paralysie budgétaire aux Etats-Unis peut aussi faire monter les prix du pétrole, alimentant l'espoir que les conséquences économiques de cette situation s'atténuent.

APS/VNA/CVN