L'OPEP+ relèvera le plafond de sa production de pétrole de 188.000 bpj en août

Les pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs partenaires, réunis dans l'alliance OPEP+, sont convenus dimanche 5 juillet de relever le plafond de la production de pétrole de 188.000 barils par jour (bpj) en août par rapport au niveau de production du mois de juillet, selon un communiqué publié à la suite d'une réunion virtuelle de l'OPEP+.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La décision a été annoncée après la réunion à laquelle ont participé l'Arabie saoudite, la Russie, l'Irak, le Koweït, le Kazakhstan, l'Algérie et Oman, qui ont passé en revue les conditions et perspectives des marchés mondiaux.

Dans le cadre de leur engagement collectif à soutenir la stabilité des marchés pétroliers, les sept pays participants ont décidé de mettre en place un ajustement de la production de 188.000 bpj par rapport aux ajustements volontaires supplémentaires annoncés en avril 2023, indique le communiqué, ajoutant que ce nouvel ajustement sera appliqué en août.

Les réductions volontaires de la production de 1,65 million de bpj ont été annoncées pour la première fois en avril 2023 puis prolongées jusqu'à la fin de l'année 2026.

La décision prise ce dimanche marque le cinquième mois consécutif de hausse de la production de l'OPEP+, malgré le retrait des Emirats arabes unis de l'OPEP et de l'alliance OPEP+ le 1er mai.

D'après le communiqué, les sept pays ajusteront leur production de manière flexible en fonction de l'évolution des conditions de marché. Ils doivent se réunir une nouvelle fois le 2 août pour prendre des décisions concernant le mois de septembre.

Xinhua/VNA/CVN