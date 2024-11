Perspectives de développement des entreprises vietnamiennes

Selon la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI), la stabilité macroéconomique, la reprise progressive de la consommation et de la croissance économique créent une base plus solide pour les activités de nombreuses entreprises.

Selon le Dr Nguyên Si Dung, ancien chef adjoint du Bureau de l'Assemblée nationale, pour tirer pleinement parti des avantages de l'intégration internationale, il est nécessaire de se concentrer sur l'amélioration de la compétitivité, en particulier celle des ressources humaines.

Photo : VNA/CVN

Il faut en outre améliorer rapidement les infrastructures, en investissant massivement dans celles de transport, de communication et d’énergie, afin de créer des conditions favorables à la production et au commerce.

Il est également important de promouvoir la réforme institutionnelle, de simplifier les procédures administratives et d'améliorer le système juridique, afin de créer un environnement des affaires transparent, équitable et favorable aux entreprises, en particulier aux PME.

En parallèle, il faut renforcer les partenariats avec d'autres pays et régions, améliorer l'efficacité de la mise en œuvre des accords de libre-échange (ALE), prendre des mesures de protection de l'environnement pour promouvoir le développement durable.

De son côté, le vice-président permanent de la VCCI, Hoàng Quang Phong, a indiqué que le Vietnam entretenait des relations avec plus de 180 organisations de promotion du commerce et chambres de commerce, et qu’il était membre de nombreux mécanismes et organisations de coopération économique internationale. Il s’agit d’une opportunité d’accroître la coopération internationale, de protéger les intérêts des entreprises nationales et de les soutenir.

Photo : VNA/CVN

Cependant, selon Hoàng Quang Phong, la situation mondiale de la consommation et des investissements ne s'est pas encore redressée de manière positive et il y a des signes d'augmentation des mesures de protectionnisme et de défense commerciale. Récemment, dans le cadre d'une enquête nationale auprès des entreprises, la VCCI a constaté que seulement 32% des entreprises avaient déclaré qu'elles étendraient leurs activités au cours de ces deux prochaines années. Ce taux se situe au deuxième niveau le plus bas au cours des 18 années pendant lesquelles la VCCI a mené cette enquête.

Dans ce contexte, plusieurs entreprises ont déclaré espérer que les textes normatifs et juridiques sur leurs activités seraient rapidement modifiés et complétés pour s'adapter à la réalité.

La spécialiste Nguyên Phuong Anh chez MISA AMIS a souligné l’importance des investissements dans l’innovation, l’amélioration de la compétitivité et la clientèle.

Les entreprises doivent identifier leurs marchés clés et leurs marchés cibles, établir un mécanisme flexible pour s'adapter aux changements du marché, moderniser la gouvernance et renforcer l’application des technologies modernes, a-t-elle conseillé.

