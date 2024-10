Voyagez facilement vers les destinations célèbres avec Vietjet !

Pour répondre à la forte demande de voyages à la fin de l'année et de vols pour les voyages du Têt et du Nouvel An, à partir du 7 novembre, Vietjet ouvrira une série d'itinéraires reliant les principales destinations touristiques attrayantes de Dà Nang-Dà Lat, Dà Nang-Phu Quôc et Cân Tho-Dà Lat, avec des billets promotionnels à partir de seulement 0 dông disponibles à la vente entre 12h00 et 14h00 tous les jours sur le site www.vietjetair.com et sur l'application mobile Vietjet Air.

Ainsi, la liaison Dà Nang-Dà Lat fonctionnera avec une fréquence de trois allers-retours/semaine les mardis, jeudis et samedis. La liaison Dà Lat-Cân Tho sera également rouverte le 7 novembre avec une fréquence de trois allers-retours/semaine les mardis, jeudis et samedis.

À partir du 8 novembre, la ligne Dà Nang-Phu Quôc commencera à desservir les clients, avec une fréquence de quatre vols allers-retours/semaine les lundi, mercredi, vendredi et dimanche.

Dà Nang est connue comme la ville la plus agréable à vivre du Vietnam avec de belles plages, la péninsule de Son Trà, Ngu Hanh Son, des complexes hôteliers de luxe... C’est le lieu idéal pour commencer l’exploration de la région Centre avec Hôi An, My Son ou l’ancienne capitale de Huê...

Pendant ce temps, Dà Lat est une ville fleurie, une destination touristique phare au Vietnam avec comme lieux emblématiques le lac Than Tho, la montagne Langbiang, la cascade Datanla.

La ville de Cân Tho est célèbre pour ses paysages fluviaux, ses vergers chargés de fruits et ses vastes zones agricoles.

"L'île des perles" de Phu Quôc est un paradis du tourisme maritime, une des destinations préférées des touristes nationaux et étrangers.

Grâce au vaste réseau aérien de Vietjet, les vols directs reliant des destinations célèbres du Vietnam et du monde aident non seulement les touristes à voyager facilement, mais ouvrent également des opportunités de développement du tourisme et du commerce entre les destinations touristiques et les principales régions économiques.

Les billets d'avion sont disponibles à la vente avec des promotions attractives à partir de seulement 0 dôngs entre 12h00 et 14h00 tous les jours sur www.vietjetair.com et sur l'application téléphonique Vietjet Air.

En vol Business Vietjet, les passagers bénéficieront de privilèges dès l'enregistrement et jusqu'à l’atterrissage, avec des bagages à main gratuits jusqu'à 18 kg et jusqu’à 60 kg de bagages enregistrés.

À bord d'avions gros-porteurs modernes et respectueux de l'environnement, les passagers profiteront également de véritables festins à volonté avec des plats chauds et des ingrédients frais tels que banh mi (sandwich vietnamien), pho Thin, poisson basa ou poulet en sauce, accompagnés de vin, de cocktails, de café et de programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 m d'altitude.

