Vietjet SkyJoy reçoit l’ASOCIO DX Award 2024

À la recherche constante des solutions les plus innovantes dans le domaine de la technologie numérique, le programme de fidélité Vietjet SkyJoy a été récompensé par l’ASOCIO DX Award 2024, catégorie Écosystème et solutions numériques (Emerging Digital Solutions & Ecosystem), dans le cadre de l’ASOCIO Digital Summit qui s’est tenu à Tokyo, au Japon, du 6 au 8 novembre.

Photo: Vietjet/CVN

Le prix ASOCIO Emerging Digital Solutions & Ecosystem Award récompense les initiatives et solutions technologiques numériques visant à créer des écosystèmes numériques et à améliorer l’expérience utilisateur.

Vietjet SkyJoy a été récompensé pour ses initiatives de numérisation dans l'industrie aéronautique, améliorant la commodité et la connectivité pour les clients.

Dès son lancement, Vietjet SkyJoy a offert la possibilité de gagner des points SkyPoint multicanaux pour toutes les activités de dépenses avec Vietjet, les services aux consommateurs quotidiens et un mécanisme flexible d'échange de récompenses SkyPoint pour recevoir des billets d'avion toute l'année, ou des services et produits attrayants de plus de 250 marques dans les domaines de la restauration, des centres de villégiature, du shopping...

Les avantages que Vietjet SkyJoy apporte aux clients ont rapidement attiré plus de 14 millions de membres après un peu plus d'un an de lancement.

La reconnaissance de l'ASOCIO DX Award 2024 est une étape importante, démontrant l'engagement de Vietjet SkyJoy à améliorer constamment son expérience client.

Dans les temps à venir, Vietjet SkyJoy continuera d'apporter de nouvelles fonctionnalités et avantages, affirmant ainsi sa position de premier choix des voyageurs exigeants.

L'ASOCIO DX Award 2024 a été décerné à des organisations, entreprises et individus qui ont apporté des contributions exceptionnelles à la promotion de la transformation numérique, à l'application de la technologie dans les secteurs public et privé et à l'affirmation de l'importance de la technologie dans le développement socio-économique des pays.

Minh Thu/CVN