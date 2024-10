Petrovietnam a atteint son objectif de contribution au budget de l'État pour 2024

Entre janvier et septembre de cette année, Petrovietnam a généré un chiffre d'affaires total de 736,5 mille milliards de dôngs et a versé 115,2 mille milliards de dôngs au budget de l'État.

Photo : Huy Hùng/VNA/CVN

En septembre, l'indice mondial des directeurs d'achat (PMI) a reculé de 0,7 point par rapport au mois précédent, se maintenant sous la moyenne pour le troisième mois consécutif. Ce contexte économique a également influencé le PMI du Vietnam, qui a chuté de 5,1 points par rapport à août, en partie à cause de l'impact du typhon Yagi sur les conditions de production. Sur le marché, le prix moyen du pétrole brut en septembre et sur la période de janvier à septembre s'est affiché en baisse par rapport à la même période en 2023. De même, les prix des produits pétroliers en septembre ont baissé de 3 à 8% par rapport à la moyenne du mois précédent. Cependant, les prix du gaz, des engrais et de l'acier ont suivi une tendance haussière.

Dans ce contexte complexe, Petrovietnam a mis en œuvre des solutions de gestion rigoureuses et efficaces, permettant aux principaux indicateurs de production de dépasser les objectifs de 9,6 à 25,2% en septembre. Le 1er octobre, la Compagnie générale d'électricité et de pétrole du Vietnam (PV Power) a conclu un contrat de crédit de 521,5 millions d’USD avec un consortium composé des banques Citi et ING pour financer les centrales thermiques Nhon Trach 3 et 4. Par ailleurs, le 4 octobre, PV Power et EVNEPTC ont signé un contrat d'achat d'électricité (PPA) pour ces deux centrales. Le même jour, Petrovietnam et EVN ont également signé un mémorandum pour l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) pour la centrale thermique GNL de Quang Trach II via le terminal de Vũng Áng.

Photo : Huy Hùng/VNA/CVN

En termes de production, en septembre, la production de pétrole brut de l'ensemble du groupe s'est élevée à 786.000 tonnes, surpassant de 25,2% l'objectif mensuel. Sur les neuf premiers mois, la production cumulée de pétrole brut a atteint 7,43 millions de tonnes, soit 20,7% au-dessus des objectifs pour cette période. La production d'électricité a atteint 1,65 milliard de kWh en septembre, et s'est établie à 20,88 milliards de kWh pour les neuf mois, enregistrant une augmentation de 18,4% par rapport à la même période en 2023. En ce qui concerne la production d'urée et de produits pétroliers (hors NSRP), elle s'est respectivement chiffrée à 141.000 tonnes et 626.800 tonnes pour le seul mois de septembre, pour atteindre un total cumulé de 1,39 million de tonnes d'urée et 4,9 millions de tonnes de produits pétroliers sur les neuf premiers mois, ces deux secteurs étant en passe de dépasser les objectifs annuels.

En matière de gestion des coûts, Petrovietnam a réalisé des économies substantielles de 2.117 milliards de dôngs sur les neuf derniers mois, atteignant 94% de l’objectif annuel de réduction des coûts. Parmi ces économies, 1.782 milliards de dôngs ont été obtenus grâce à des réductions dans les domaines des matières premières, des frais de gestion, de la vente et de la finance, ce qui représente 96% de l’objectif annuel ; tandis que 334,8 milliards de dôngs ont été économisés par l’optimisation des investissements, de l'exploitation et des achats d’équipements, atteignant ainsi 83% de l’objectif annuel.

Accomplissement de 100% de l'objectif annuel

Grâce aux efforts conjugués dans les domaines de la production et du commerce, le chiffre d'affaires total du Groupe pour les neuf premiers mois s'élève à 736,5 mille milliards de dôngs, atteignant 100% de l'objectif annuel avec trois mois d'avance, marquant ainsi une augmentation de 12% par rapport à la même période en 2023. Les contributions de Petrovietnam au budget de l'État atteignent 115,2 mille milliards de dôngs, soit une progression de 23% par rapport à l'objectif annuel, et ont été atteintes avec quatre mois d’avance, traduisant une augmentation de 9% par rapport à 2023. En rétrospective des résultats des neuf derniers mois, le Groupe a accompli l'ensemble des six indicateurs financiers annuels fixés par le Comité de gestion du capital de l'État dans les entreprises et le Conseil des membres avec trois à cinq mois d'avance, dont cinq des six indicateurs affichent une croissance allant de 9 à 31%.

Photo : Huy Hùng/VNA/CVN

Outre les activités de production et de commerce, Petrovietnam a également alloué d'importantes ressources à sa responsabilité sociale, avec un budget total de 480 milliards de dôngs entre janvier et septembre 2024. Le Groupe a notamment collaboré avec le Comité populaire de la province de Lào Cai pour lancer un projet de reconstruction du village de Kho Vàng, situé dans la commune de Côc Lâu, dans le district de Bac Hà, conformément aux directives du Premier ministre. Ce projet, qui sera achevé en 2024, vise à fournir aux habitants de Kho Vàng des logements rénovés et à contribuer à stabiliser leur vie.

Malgré ces accomplissements, Petrovietnam observe que le contexte du marché demeure difficile, posant des défis de plus en plus marqués qui impactent la production et les performances commerciales dans tous les secteurs du Groupe. Dans ce contexte, la direction estime essentiel d’anticiper ces difficultés et de préparer une croissance durable pour 2025. Afin de répondre aux évolutions complexes du marché, plusieurs entreprises membres du Groupe, telles que la coentreprise Vietsovpetro, la Compagnie générale de recherche et d'exploitation pétrolière (PVEP), et la Société de gestion des pétroles en Mer Orientale (BIENDONG POC) ont pris des mesures proactives pour optimiser leur productivité et assurer la réalisation des objectifs de production et financiers fixés. Parallèlement, PV GAS, PV Power, et la Branche de production d'électricité du pétrole (PVPGB) se concentrent sur l'optimisation de la disponibilité de leurs usines, la réduction des coûts, et l'intensification de leurs efforts de production pour satisfaire les besoins énergétiques nationaux. La Compagnie générale des engrais et produits chimiques du pétrole (PVFCCo) travaille également à renforcer sa transition vers la production d'engrais organiques pour réduire sa dépendance aux coûts élevés des matières premières.

Le directeur général de Petrovietnam, Lê Ngoc Sơn, a souligné qu’au cours des neuf premiers mois de 2024, bien que les indicateurs réglementaires fixés par le Comité de gestion du capital de l’État dans les entreprises aient été atteints, et que plusieurs indicateurs financiers aient progressé par rapport à l’année précédente, le contexte difficile actuel a entraîné des défis majeurs. Il appelle ainsi à une mobilisation collective de l’ensemble du Groupe pour accomplir les objectifs de 2024 et anticiper le développement de 2025. Les entreprises doivent se concentrer sur la réalisation des plans de production et de commerce, en réduisant au maximum les activités non essentielles. En parallèle, elles doivent dès maintenant préparer le plan pour 2025, avec des scénarios adaptés aux circonstances, afin de garantir un élan de croissance et d’ambition pour l'année à venir.

Photo : Huy Hùng/VNA/CVN

Dans cet esprit, Petrovietnam doit continuer à exercer une gestion efficace et un contrôle rigoureux, tout en respectant les plans établis. Le Groupe doit se concentrer sur l’analyse des recommandations et la résolution des problèmes rencontrés par les unités en matière de production, de commerce et d'investissement. Il est également essentiel d’accroître la délégation de pouvoirs pour soutenir et renforcer l'autonomie des différentes unités. La maîtrise des coûts doit être optimisée, notamment dans les secteurs à coûts élevés, et des mesures doivent être prises pour minimiser les pertes dues aux fluctuations du marché, en adaptant de manière flexible la gestion des stocks. Les unités doivent veiller à respecter les normes de sécurité environnementale et à éviter tout incident, même mineur.

En matière de prévisions, il est crucial d’améliorer les capacités d'anticipation pour saisir les opportunités et identifier rapidement les difficultés potentielles. Concernant les moteurs de croissance, les entreprises doivent porter une attention particulière au développement de la science et de la technologie ainsi qu'aux investissements, en vue de préparer les prochaines années.

Dans le secteur des nouvelles énergies, Petrovietnam doit organiser ses structures, mobiliser les ressources humaines nécessaires et préparer les ressources financières pour développer les énergies renouvelables, s’inscrivant ainsi dans la transition énergétique mondiale.

Enfin, en ce qui concerne l’adaptation au cadre réglementaire, les entreprises doivent activement suivre, analyser et contribuer aux projets de loi en cours, ce qui constituera une base essentielle pour atteindre les objectifs fixés pour 2025 et une vision de croissance durable à long terme.

Thai Binh/CVN