Vietjet rouvre ses vols Dà Lat - Cân Tho, Dà Lat - Dà Nang et Dà Nang - Phu Quôc

En prévision des fêtes de fin d'année, Vietjet a rouvert les liaisons de Dà Lat - Cân Tho et Dà Lat - Dà Nang le 7 novembre ainsi que celle de Dà Nang - Phu Quôc le 8 novembre, contribuant ainsi à la restauration des activités économiques locales après la pandémie.

Photo : Vietjet/CVN

Réservez dès aujourd'hui des vols avec Vietjet pour explorer ces grandes destinations touristiques que sont Dà Lat, Dà Nang, Cân Tho, Phu Quôc et profitez de promotions attractives sur les billets à partir de seulement 0 dôngs de 12h00 à 14h00 tous les jours sur le site www.vietjetair.com et l'application téléphonique Vietjet Air.

Recevez une assurance voyage SkyCare gratuite et la possibilité de gagner des points pour échanger des cadeaux avec le programme de fidélité Vietjet SkyJoy !

De merveilleux voyages aériens avec Vietjet vous attendent à bord d'avions gros-porteurs modernes et respectueux de l'environnement.

Vous pourrez profiter de festins mémorables avec des plats chauds et des ingrédients frais, du bánh mi (sandwich vietnamien) au pho Thin, en passant par du poisson basa ou du poulet en sauce, le tout accompagnés de vin, de cocktails, de café... et de programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 m d'altitude.

Minh Thu/CVN