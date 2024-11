Xelex Vietnam lance de nouveaux produits technologiques sur le marché américain

Dans la matinée du 30 octobre (heure locale), dans la société Practical Technology à Maryland aux États-Unis, a eu lieu une cérémonie de lancement de l’ordinateur portable/tablette nommé Latimer, conçu par le groupe vietnamien Xelex. Il s'agit d'un produit technologique combinant des innovateurs américains et vietnamiens, reflétant ainsi la capacité croissante du Vietnam dans le domaine technologique.

Nguyen Ai Huu, Pdg de Xelex a informé que ce produit était lancé après près de 5 ans de recherche. Dans un avenir proche, Xelex proposera les produits de la marque Latimer au système scolaire du Maryland, dans le but d'intégrer l'intelligence artificielle (IA) dans ses produits et de pénétrer plus profondément ce marché exigeant que sont les États-Unis.

Photo : VNA/CVN

Il a partagé que Latimer était le nom d'un scientifique noir américain. Xelex et son partenaire du Maryland ont décidé de nommer leur gamme de produits pour ordinateurs/tablettes Latimer pour exprimer leur désir de progresser dans le domaine technologique.

Après de nombreuses discussions avec l’administration de l'État du Maryland, les représentants de l’Office du commerce du Vietnam aux États-Unis et le groupe Xelex, les parties concernées ont rapidement élaboré un plan de coopération visant à attirer des capitaux d'investissement pour la production d'équipements au Vietnam et dans le Maryland.

Ce plan s’inscrit dans la tendance appelant à investir dans la production de puces semi-conductrices aux États-Unis, encouragée par le président américain Joe Biden.

Selon Gabriel Christian, du cabinet d'avocats GJC, Latimer a été conçu et fabriqué au Vietnam avec la contribution et la coopération des États-Unis. Il s'agit d'une gamme d'ordinateurs dotés de fonctionnalités d'IA et de sécurité très spéciales, qui sont très importantes pour les organes publics ainsi que pour les entreprises privées. L'avocat espère que dans un avenir proche, Latimer pourra être produit directement dans l'usine américaine, avec des matières premières provenant du Vietnam.

Il a déclaré qu'il s'agissait d'un effort conjoint visant à optimiser les meilleures valeurs. Non seulement les États-Unis mais le monde entier bénéficiera de la technologie vietnamienne. Il a exprimé sa fierté de devenir partenaire du groupe Xelex et a espéré poursuivre une coopération durable à l'avenir.

