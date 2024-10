Relier les entreprises vietnamiennes au marché français

Un séminaire de promotion du commerce et d'échanges d'entreprises s'est tenu le 21 octobre au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Paris, dans le cadre de la Semaine des produits vietnamiens en France.

>> Vietjet et CFM International signent un accord pour plus de 400 moteurs LEAP-1B

>> Énorme potentiel de renforcement de la coopération franco-vietnamienne

>> Signature d'un partenariat stratégique global Vietnam - France

Photo : VNA/CVN

Le séminaire de promotion du commerce et d'échanges d'entreprises a été organisé par le Département de promotion du commerce du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, l’Office du commerce de l'ambassade du Vietnam en France, la CCI Paris et le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (CPCI), attirant la participation de plus de 30 entreprises vietnamiennes et de nombreux partenaires français.

S'exprimant lors du séminaire, Trân Phu Lu, directeur du Centre de promotion du commerce de Hô Chi Minh-Ville, a estimé qu'au cours du dernier demi-siècle, les relations entre le Vietnam et la France se développaient de plus en plus fructueux dans tous les domaines comme la diplomatie, l'économie, le commerce, la culture...

Avec l’Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne et l’élévation des relations bilatérales au niveau du partenariat stratégique global, le marché français promet beaucoup de potentiel et d'espace d’activités pour les entreprises vietnamiennes. En tant qu'agence de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville, CPCI organise toujours des contacts entre des entreprises vietnamiennes et françaises, a-t-il précisé, espérant que grâce à ces contacts, des entreprises françaises découvriront les produits de qualité vietnamiens, favorisant ainsi les relations commerciales bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Bernard Quinet, chef du Département d'appui aux connexions commerciales de la CCI Paris, a guidé les entreprises vietnamiennes à bien pénétrer le marché français et à commercer avec des partenaires français, leur fournit des chiffres et des données spécifiques, partagé des expériences et des approches efficaces de partenaires français. Selon lui, pour réussir sur ce marché, les entreprises vietnamiennes doivent avoir une stratégie ou un plan à long terme. En outre, les produits des entreprises vietnamiennes doivent également répondre aux exigences des partenaires et s'adapter aux goûts des consommateurs, tout en garantissant des normes de conception, d'ingrédients et de qualité des produits pour pouvoir les importer sur le marché européen.

La France est actuellement le quatrième partenaire commercial du Vietnam en Europe, avec un chiffre d'affaires total bilatéral atteignant 4,8 milliards d'USD dollars en 2023, soit 1,5 fois plus qu'en 2013. Au cours des huit premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires total des échanges bilatéraux entre le Vietnam et la France a atteint plus de 3,4 milliards d'USD, soit une augmentation de 6,9% par rapport à la même période en 2023.

En termes d'investissement, la France se classe actuellement au troisième rang parmi les pays européens investissant au Vietnam, se classant au 16e rang parmi les 114 pays et territoires investissant au Vietnam, principalement dans les domaines forts de la France tels que les télécommunications, les énergies renouvelables, l'environnement, la médecine et la pharmacie, l'industrie manufacturière, l’industrie agroalimentaire, l’agriculture de haute qualité...

VNA/CVN