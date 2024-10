Le Vietnam et l’Indonésie cherchent à promouvoir leurs relations commerciales

Une conférence visant à promouvoir les liens entre les entreprises vietnamiennes et indonésiennes a eu lieu à Tangerang, en Indonésie, le 9 octobre, réunissant des représentants de plus de 100 entreprises des deux pays.

Photo : VNA/CVN

L’événement a été organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam (MoIT), en collaboration avec le ministère indonésien du Commerce.

C'est l'occasion pour les entreprises des deux pays de s'informer sur le RCEP (Partenariat économique global régional) et de rechercher des opportunités via de nouveaux canaux de coopération en matière de commerce, d'investissement et de services.

Présent l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thông, a souligné le nombre croissant d'entreprises vietnamiennes et indonésiennes saisissant les opportunités commerciales et d'investissement, ce qui, a-t-il déclaré, se reflète dans la valeur des échanges bilatéraux atteignant 10,69 milliards d'USD entre janvier et août, en hausse de 18,06% en un an.

Nguyên Phuc Nam, directeur adjoint du département des marchés asiatiques et africains du ministère de l’Industrie et du Commerce, a déclaré que le RCEP créerait des conditions favorables aux entreprises de l’ASEAN pour coopérer dans les chaînes de production et exporter des produits de l’ASEAN, y compris ceux du Vietnam et de l’Indonésie, vers les marchés du RCEP, en particulier la Chine, le Japon et la République de Corée et établir les marchés d’exportation stables et à long terme pour les pays de l’ASEAN.

Photo : VNA/CVN

En outre, la mise en œuvre du RCEP créera un cadre juridique contraignant dans la région en termes de politiques sur le commerce, l’investissement, la propriété intellectuelle et le commerce électronique, améliorant la transparence et augmentant l’attractivité des marchés.

Djatmiko Bris Witjasono, directeur du département des négociations commerciales internationales de l’Indonésie, a déclaré qu’avec le potentiel et la bonne application du RCEP, le commerce bilatéral entre l’Indonésie et le Vietnam pourrait atteindre 20 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, contre 13,7 milliards d'USD actuellement.

Lors de la conférence, les intervenants des deux ministères ont fait des présentations sur des questions telles que la promotion des avantages du RCEP, les résultats et les défis de la coopération commerciale entre le Vietnam et l'Indonésie et les perspectives de coopération commerciale bilatérale entre le Vietnam et l'Indonésie du point de vue des entreprises indonésiennes.

VNA/CVN