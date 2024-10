Vietjet : 51.769 milliards de dôngs de chiffre d'affaires en neuf mois

Troisième trimestre : 200 millions de passagers

Au cours de cette période, Vietjet a transporté plus de 19,6 millions de passagers sur environ 104.000 vols, marquant une hausse de plus de 6% et 2% respectivement par rapport à la même période en 2023, dont plus de 2,54 millions de passagers internationaux (+9,1%). Vietjet exploite actuellement une flotte de 85 avions, avec un taux d’occupation moyen élevé de 87% et une fiabilité technique de 99,7%. Le volume total de marchandises transportées a atteint 88.964 tonnes, en augmentation de 73%, représentant plus de 10% de la part de marché du fret aérien au Vietnam.

Les liaisons internationales de Vietjet favorisent le développement du tourisme, du commerce et des investissements entre le Vietnam et d'autres pays. Au terme du troisième trimestre 2024, Vietjet opérait 155 liaisons, dont 43 nationales et 112 internationales. Depuis le début de l’année, la compagnie a ouvert des lignes directes, comme Dà Nang-Ahmedabad (Inde) et Xi'an-Hô Chi Minh-Ville (Chine), et a accru la fréquence des vols vers Perth (Australie) et vers plusieurs destinations asiatiques. En vue de la haute saison des fêtes, Vietjet propose des offres spéciales pour ses vols internationaux.

Grâce à ce réseau en expansion et à la croissance du nombre de passagers, Vietjet a atteint le cap des 200 millions de passagers au troisième trimestre 2024, une étape clé pour l’entreprise.

Promotion du développement économique

Sur les neuf premiers mois de 2024, les recettes de Vietjet provenant des vols ont atteint 51.769 milliards de dôngs, soit une hausse de 32% par rapport à 2023. Le bénéfice consolidé après impôts s’élève à 1,134 milliard de dôngs. Les revenus auxiliaires et le transport de marchandises, contribuant à hauteur de 34% des revenus totaux, ont atteint 17.600 milliards de dôngs (+16%).

Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Vietjet s’élevaient à près de 94.000 milliards de dôngs, avec un ratio dette/fonds propres de 2,25 et un indice de liquidité de 1,4, gages de solidité financière dans le secteur. La trésorerie et équivalents s’élèvent à 3.997 milliards de dôngs, garantissant la capacité de paiement de la société.

Vietjet a versé près de 5.565 milliards de dôngs en taxes et frais divers.

Pionnier dans l’utilisation de carburants propres

En investissant dans des solutions et technologies aéronautiques innovantes, Vietjet a signé plusieurs accords de coopération lors du Salon aéronautique international de Farnborough 2024. Avec Rolls-Royce, Vietjet a conclu un contrat pour la fourniture de 40 moteurs Trent 7000 et des services TotalCare pour 20 Airbus A330neo. La compagnie a également signé un accord de maintenance complet avec Lufthansa Technik.

Vietjet continue de recruter et de former du personnel qualifié pour répondre à ses besoins de croissance, offrant des opportunités de carrière et des perspectives d’évolution avec de bonnes conditions salariales et sociales.

Dans le cadre de ses objectifs de développement durable (ESG) et de réduction des émissions, Vietjet mène des recherches et collabore avec des partenaires pour l’utilisation de carburant durable (SAF). La compagnie favorise également le commerce électronique et les solutions numériques pour améliorer l’expérience client.

Pour la fin de l’année 2024, Vietjet prévoit d’augmenter ses opérations en période de pointe, tout en poursuivant son ambition de devenir un leader de l’aviation verte et technologique, avec un engagement fort envers la communauté et l’économie nationale.

Dans le cadre de sa stratégie d’expansion et de renforcement de ses capacités opérationnelles, Vietjet et Airbus ont signé un contrat pour l’acquisition de 20 Airbus A330neo de nouvelle génération, pour un montant total de 7,4 milliards de dollars. En octobre, Vietjet a accueilli trois nouveaux avions et prévoit de réceptionner d’autres appareils au quatrième trimestre.

