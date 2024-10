Inauguration du bureau de FPT au Moyen-Orient

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté mercredi 30 octobre à la cérémonie d’inauguration et à l’ouverture du bureau régional du Moyen-Orient du géant technologique vietnamien FPT en Arabie saoudite, dans le cadre de sa participation à la 8e édition de la Conférence de Future Investment Initiative et de son voyage de travail dans le pays.

L’ouverture du bureau fait partie de la stratégie d’expansion mondiale de FPT pour répondre à la demande croissante de services et de solutions numériques dans le monde entier. C’est la première fois qu’une entreprise vietnamienne est autorisée à établir un bureau régional en Arabie saoudite.

Photo : VNA/CVN

Fort d’un réseau mondial et d’une vaste expertise dans des domaines tels que l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, la transformation numérique, la transition verte, la fabrication, la banque, le gouvernement et les transports, FPT vise à accroître sa présence, à se connecter avec ses clients et partenaires et à améliorer sa qualité de service dans tout le Moyen-Orient.

Lors de son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné les relations florissantes entre le Vietnam et l’Arabie saoudite depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques il y a 25 ans. Cependant, a-t-il déclaré, les liens économiques bilatéraux n’ont pas encore atteint le niveau des relations politiques et diplomatiques, ni les aspirations des peuples des deux pays.

Il a suggéré que les deux pays renforcent leurs relations économiques, commerciales et d’investissement pour permettre à leurs économies de se connecter et de se compléter pour un développement commun, avec des projets spécifiques.

Le chef du gouvernement vietnamien a salué l’ouverture par FPT de son bureau régional, la collaboration dans la formation de la main-d’œuvre et les efforts de développement et de commercialisation de produits. Il a remercié les agences et amis saoudiens pour leur soutien aux opérations de l’entreprise dans ce pays.

Il a déclaré que pour parvenir à un succès durable et à long terme et créer une force synergique, il faut s’aligner sur les tendances de développement de l’Arabie saoudite, à savoir l’économie numérique, l’économie verte, l’économie circulaire, l’économie du partage, l’économie basée sur la connaissance et les secteurs émergents comme l’IA, le cloud computing et l’Internet des objets.

FPT devrait également fonctionner dans le respect des lois locales, tout en contribuant aux activités sociales, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, l’encourageant à s’inspirer de l’état d’esprit, de la vision et des stratégies de l’Arabie saoudite.

Plus tôt dans la matinée, le dirigeant vietnamien a reçu Sultan Al-Marshad, PDG du Fonds saoudien pour le développement (SFD) - l’agence financière du gouvernement saoudien, qui a financé plus de 800 projets et programmes de développement dans divers domaines dans 100 pays.

Au Vietnam, le SFD a accordé des prêts concessionnels pour 12 projets d’un capital total d’environ 160 millions de dollars américains pour la construction et l’extension d’établissements d’enseignement et de santé ainsi que pour la construction de routes et la modernisation d’infrastructures dans les zones rurales touchées par des catastrophes naturelles.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité le SFD pour l’octroi des prêts concessionnels pour des projets au Vietnam et a espéré qu’il continuerait à soutenir et à investir au Vietnam, conformément à ses capacités et à son rôle.

Le dirigeant vietnamien a exhorté le FSD à promouvoir les investissements directs et indirects au Vietnam, en ciblant les infrastructures stratégiques telles que les ports maritimes, les aéroports de transit, les trains à grande vitesse et les systèmes de métro, la transformation numérique, la transition verte, la réponse au changement climatique, le cloud computing et l’Internet des objets.

Pour sa part, Al-Marshad a salué la vision et les politiques de développement du gouvernement vietnamien et a exprimé son espoir de voir les activités du fonds continuer à être facilitées au Vietnam. Il a promis davantage de ressources pour les projets au Vietnam, a souligné l’honneur du FSD de devenir un partenaire stratégique du pays et a annoncé qu’une délégation du FSD se rendra au Vietnam en décembre prochain pour explorer des projets de coopération spécifiques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les propositions du FSD et a exhorté le fonds à envoyer bientôt une délégation pour travailler avec les ministères et agences vietnamiens concernés afin d’accélérer la mise en œuvre des projets, contribuant ainsi à renforcer la coopération globale entre le Vietnam et l’Arabie saoudite.

VNA/CVN