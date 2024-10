Vietjet et Emirates coopèrent pour étendre leurs connexions internationales

Vietjet et Emirates ont signé un accord de coopération visant à renforcer les liaisons entre les principales villes du Vietnam et Dubaï, aux Émirats arabes unis, ainsi qu’avec d'autres destinations dans le monde. La signature s'est déroulée en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh, lors du Forum d'affaires aux Émirats arabes unis. Cet accord favorisera le tourisme et le commerce entre les deux pays, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération économique et commerciale.

Selon les termes de l’accord, les passagers d’Emirates pourront facilement accéder au réseau aérien de Vietjet via Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang. De même, les passagers de Vietjet pourront bénéficier d'une connexion fluide vers le réseau mondial d’Emirates via Dubaï. Les deux compagnies travailleront également ensemble pour développer des technologies et améliorer la numérisation dans l'industrie aérienne.

Adnan Kazim, vice-président exécutif et directeur commercial d'Emirates, a déclaré : «Le Vietnam représente un marché à fort potentiel pour le tourisme et le commerce. Nous sommes ravis de renforcer notre présence au Vietnam grâce à ce partenariat avec Vietjet et de rechercher d'autres opportunités de coopération à l’avenir».

Dinh Viet Phuong, directeur général de Vietjet, a remercié Emirates pour sa confiance dans cette collaboration, soulignant que la compagnie aérienne 5 étoiles Emirates permettra aux passagers de Vietjet d'accéder à des destinations internationales à des coûts avantageux, tout en contribuant à la promotion de l'économie et de la culture entre le Vietnam et les Émirats arabes unis.

Vietjet, pionnière dans le secteur aérien vietnamien, étend activement son réseau de vols et sa coopération internationale afin de répondre aux besoins de ses clients et de contribuer au développement durable.

Emirates, fondée en 1985, est l'une des compagnies aériennes internationales 5 étoiles, desservant plus de 140 destinations sur six continents.

