Vietjet : des vols avec 20% de réduction sur les billets Business et SkyBoss

Vietjet offre aux passagers une opportunité en or de profiter d'une expérience de vol relaxante et élégante en achetant des billets Business et SkyBoss avec une réduction attractive de 20%.

Photo : Vietjet/CVN

La promotion s'applique à tous les passagers qui saisissent le code LEADERNOV lors de la réservation de billets Business et SkyBoss du 13 au 19 novembre 2024 sur toutes les lignes nationales et internationales de Vietjet avec des horaires de vol du 1er mars au 22 mai 2025. Réservez rapidement vos billets d'avion avec Vietjet sur www.vietjetair.com, sur l'application mobile Vietjet Air ou dans les billetteries et agents officiels du monde entier.

En choisissant de voyager en affaires avec Vietjet, les clients bénéficient d'un grand confort avec une cabine privée sur l'avion gros-porteur A330, avec un vrai lit, apportant de la détente tout au long du voyage.

Avec une réduction de 20% sur les billets d'avion Business et SkyBoss de Vietjet, les passagers peuvent facilement planifier leur voyage pour les festivals de fin d'année avec de nombreuses activités passionnantes à travers le monde et de nombreux programmes culturels et artistiques spéciaux.

À une altitude de 10.000 m, ils pourront profiter d'un voyage mémorable dans un avion moderne et respectueux de l'environnement, servi par un équipage professionnel et attentif à tous leurs besoins.

Minh Thu/CVN