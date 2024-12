Pendant ces temps-là, Kon Tum festoye en musique et en danses

Photo : VNA/CVN

La cérémonie d’ouverture a eu lieu le 11 décembre sur la place 16/3 au centre-ville de Kon Tum. Plus de 1.000 artistes amateurs et professionnels, issus de clubs et de troupes artistiques de la région, se sont produits dans les rues Nguyên Huê et Trân Phú. Les artistes ont offert des chants, des musiques et des danses traditionnelles à la gloire du pays, de la vie et de l’amour.

La semaine propose une gamme d’activités touristiques, commerciales et de divertissement pour promouvoir la culture et le tourisme des Hauts Plateaux du Centre.

L’un de ses événements phares est le 2e Festival de la culture des gongs des groupes ethniques minoritaires, qui a débuté le 11 décembre. Cet événement de deux jours rend hommage à la valeur de l’espace de la culture des gongs dans la région, qui a été inscrit en 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

De nombreux villageois issus de groupes ethniques minoritaires de Kon Tum joueront du cồng chiêng (gongs). Ils présentent leurs valeurs traditionnelles aux visiteurs à travers leur art.

Étroitement liés à la vie quotidienne et au cycle des saisons leurs systèmes de croyances composent un monde mystique où le jeu du gong constitue un langage privilégié entre les hommes les divinités et le monde surnaturel. Derrière chaque gong se cache un dieu ou une déesse datant plus puissant que le gong est ancien. Toute famille possède au moins un gong qui témoigne de sa fortune de son autorité et de son prestige tout en lui assurant protection.

Dans le cadre de la semaine, des jeux folkloriques, des concours de cuisine et de sport sont également inclus. De nombreux stands et aires de restauration présentent des spécialités agricoles, de l’artisanat local et des plats traditionnels.

Phan Van Hoàng, directeur adjoint du Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Kon Tum et également membre du comité d’organisation de la Semaine de la culture et du tourisme de Kon Tum 2024, a déclaré que cet événement contribuera à promouvoir l’économie et le tourisme de Kon Tum.

Avec plus de 55% de la population de Kon Tum composée de minorités ethniques, la province a lancé une série d’activités et de publicités promouvant le patrimoine ethnique, comme la culture des gongs, le tissage à la main et les festivals traditionnels. La province s’efforce de développer le tourisme communautaire en tant que tâche clé du secteur touristique local.

La province compte 14 villages touristiques communautaires et sites touristiques où les visiteurs peuvent profiter de magnifiques paysages naturels et en apprendre davantage sur la culture et le mode de vie des groupes ethniques. Elle a attiré 2,4 millions de visiteurs au cours des dix premiers mois de cette année, soit une augmentation de plus de 105% par rapport à la même période en 2023.

VNA/CVN