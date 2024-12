Semaine culturelle vietnamienne au Laos 2024

Le Vietnam et le Laos ont célébré leur amitié lors de la Semaine culturelle vietnamienne, organisée à Vientiane le 10 décembre dernier par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam, en collaboration avec celui de l'Information, de la Culture et du Tourisme du Laos. Placée sous le thème "Couleurs de la culture vietnamienne", cette manifestation a mis en lumière les liens étroits entre les deux pays.

>> Présentation de la culture vietnamienne au Laos

>> Vietnam et Laos renforcent leur coopération culturelle et touristique

Photo : VNA/CVN

Lors de son allocution, le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoang Dao Cuong, a souligné que la Semaine culturelle vietnamienne au Laos 2024 témoignait de l'attachement indéfectible du Vietnam à l'amitié spéciale unissant les deux nations.

Hoàng Dao Cuong a exprimé l'espoir que les représentations artistiques vietnamiennes permettraient au public, tant vietnamien que lao et international, de découvrir plus profondément la culture vietnamienne. Cette Semaine culturelle est aussi l'occasion de réaffirmer la solidité des relations entre le Vietnam et le Laos, et de jeter les bases d'une coopération bilatérale renforcée

Du côté lao, le vice-ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme du Laos, Vansy KouaMoua, a souligné que cet événement concrétisait non seulement l'amitié séculaire entre les deux nations, mais aussi les engagements pris dans le cadre du plan de coopération culturelle bilatéral.

VNA/CVN