Publication d'un livre bilingue sur la beauté architecturale de Hanoï

Le groupe Sun et la société par actions AA Architecture Construction ont lancé le 6 décembre le livre Architectures de Hanoï . Cet ouvrage, tout en s'inscrivant dans une perspective historique universitaire, propose un regard neuf et esthétique sur l'évolution architecturale de Hanoï, en mettant en valeur la richesse de son patrimoine bâti à travers les âges.

>> Hanoï approuve la construction d'un grand théâtre près du lac de l’Ouest

>> Un journal britannique présente les 12 plus belles destinations du Vietnam

Après la réédition du livre "Saigon 1968 - 1998, trois siècles de développement et de construction" en 2015, la passion pour la préservation et la promotion de la compréhension de l'architecture, en particulier celle de Hanoï, a motivé la société par actions AA Architecture Construction et ses partenaires à lancer officiellement un projet dédié à l'art architectural de la capitale intitulé "Architecture de Hanoï - Interférences culturelles vietnamiennes - françaises".

Photo : SG/CVN

Lancé en 2022, ce projet bénéficie du soutien financier du groupe Sun et de personnalités influentes telles que Maurice Nguyen, descendant direct de l'architecte de l'Opéra de Hanoï, François Charles Lagisquet, ainsi que d'entreprises reconnues comme AKA Furniture, Cara et RuNam.

Le livre a été élaboré par un Comité consultatif solide, son contenu a été rédigé en vietnamien par le Dr Trân Quôc Bao - architecte et professeur à l'Université de génie civil de Hanoï, et traduit en français par Tham Yên Linh. La majorité des photos ont été prises par le photographe Lê Hoàng. Le chef de projet est Trân Hai Anh, bien connu au Vietnam pour la bande dessinée Sống (Vivre) publiée par la Maison d’édition Kim Dông en 2023.

Fruit de deux années de travail acharné, l'ouvrage Architectures de Hanoï est enfin disponible. Édité par Thê gioi et distribué par Phanbook, ce livre de 364 pages, enrichi d'une vidéo des coulisses, explore en vietnamien et en français la richesse architecturale de Hanoï où se mêlent influences vietnamiennes et françaises.

Le livre offre aux lecteurs une vue panoramique de la beauté architecturale de Hanoï à travers différentes périodes, avec la partie 1 : l'ancien Thang Long - Hanoï ; la partie 2 : l'architecture coloniale de Hanoï avec des styles comme les Beaux-Arts, l'Art Déco, l'Indochine, l'architecture coloniale primitive, l'architecture en acier et le gothique ; et la partie 3 : l'architecture de Hanoï après 1954.

Ce livre est une véritable invitation à un voyage au cœur de Hanoï. Tel un guide averti, il nous emmène à la découverte de 18 chefs-d'œuvre architecturaux, de l'époque coloniale à nos jours, en nous faisant revivre l'histoire de la ville à travers les yeux de ses auteurs.

Depuis les constructions traditionnelles de Thang Long-Hanoï, qui reliaient harmonieusement les espaces ruraux et urbains, jusqu'aux influences occidentales des XIXe et XXe siècles, ce livre explore l'évolution architecturale de la ville, mêlant Beaux-Arts, Art déco et gothique. Chaque édifice est présenté avec sensibilité, révélant les liens entre l'architecture et l'histoire de Hanoï.

L'ouvrage souligne l'hybridité architecturale de Hanoï, où les styles occidentaux se sont enrichis des codes esthétiques vietnamiens. Le Palais présidentiel, par exemple, offre un parfait exemple de cette fusion, avec ses façades néoclassiques ornées de motifs traditionnels. Cette intégration subtile témoigne de la créativité des architectes et de leur volonté de créer une architecture ancrée dans son contexte local.

En parcourant ce livre, les lecteurs découvriront des bâtiments familiers sous un jour nouveau. Ces édifices, ancrés dans le quotidien des Hanoïens, révèlent des détails architecturaux insoupçonnés et témoignent d'une histoire riche et méconnue. Chaque page, chaque image est imprégnée d'un amour profond pour la ville, invitant le lecteur à un voyage dans le temps et dans l'espace.

Partageant l'inspiration pour ce livre, le président de la société par actions AA Architecture Construction, Nguyên Quôc Khanh, a déclaré : "L'architecture est le summum de la créativité grâce à la synthèse des beaux-arts et de la science de la construction. L'architecture d'une nation fait partie de sa culture et de son histoire. Avec le désir de préserver l'héritage architectural inestimable que l'histoire a légué à Hanoï, nous étions déterminés à rédiger ce livre avec une approche complètement nouvelle par rapport aux livres d'architecture précédents".

L'auteur souligne que l'équipe de rédaction, composée en grande partie de jeunes trentenaires, a insufflé au livre une dynamique nouvelle. Grâce à leur approche créative et innovante, ils ont su allier la rigueur scientifique à un esprit de synthèse accessible à tous. Le résultat est un ouvrage richement illustré, qui mêle des documents d'archives inédits à des analyses pointues, et qui s'adresse aussi bien aux spécialistes qu'au grand public.

Le plus grand objectif de l’ouvrage est de diffuser l'amour pour Hanoï et de sensibiliser à la préservation du patrimoine culturel architectural de la capitale, en particulier parmi la jeune génération. Ils sont l'avenir, ceux qui continueront à sauvegarder et à promouvoir la valeur de ce patrimoine pour les générations futures, a-t-il noté.

Le Dr. architecte Phan Dang Son, président de l'Association des architectes du Vietnam, a écrit dans la préface du livre : "Avec une présentation concise et cohérente qui décrit clairement les bouleversements de l'architecture de Hanoï ainsi que la capacité et la passion des auteurs, ce livre a atteint son objectif de contribuer à préserver la culture d'une ville millénaire".

Quant à l'architecte Lê Thành Vinh, ancien directeur de l'Institut vietnamien de conservation du patrimoine culturel, il a remarqué : "Ce livre nous invite à redécouvrir ces joyaux architecturaux qui ont façonné Hanoï à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Ces édifices ne sont pas seulement des témoins de notre passé, mais aussi des fondements de notre avenir, des lieux chargés d'histoire où se mêlent beauté et mémoire... ".

En créant cet ouvrage, AA Architecture Construction et ses partenaires, avec le soutien d'une équipe jeune et dynamique, souhaitent transmettre leur passion pour l'architecture hanoïenne aux nouvelles générations. À travers des images et des textes percutants, ils invitent les lecteurs à découvrir la richesse et la diversité du patrimoine architectural de la ville, et à s'engager dans sa préservation. La rigueur scientifique alliée à une grande créativité a permis aux auteurs de créer un ouvrage profondément émouvant. En parcourant ses pages, le lecteur est invité à partager leur passion pour Hanoï et à découvrir une nouvelle facette de la ville.

VNA/CVN