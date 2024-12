Ouverture du Festival international de la gastronomie 2024 à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Étaient présents à la cérémonie d'ouverture du festival Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du CC du PCV, Tô Lâm ; Pauline Tamesis, coordonnatrice résidente des Nations Unies au Vietnam et un certain nombre d'ambassadeurs de pays et de représentants en chef d'organisations internationales au Vietnam.

S'exprimant à l'ouverture du festival, Vu Thi Bich Ngoc, épouse du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son, présidente honoraire du Groupe des femmes de la communauté de l'ASEAN à Hanoï (AWCH), a déclaré que depuis 2014, le succès grandissant des 11 éditions du festival, initiées en 2014 par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, a contribué à asseoir sa notoriété et à en faire un événement incontournable.

Grâce à la mobilisation d'un large réseau d'acteurs, notamment les ambassades, les centres culturels étrangers et les collectivités locales, ce festival est devenu un événement international majeur favorisant les échanges culturels et diplomatiques autour de la gastronomie vietnamienne.

Ce programme est une vitrine du Vietnam, permettant de promouvoir à l'international son patrimoine, ses produits et ses entreprises, a-t-elle ajoutéSelon Vu Thi Bich Ngoc, cette année, ce festival voit la participation de 40 ambassades et organisations internationales, des Départements locaux des Affaires étrangères et des entreprises nationales, avec plus de 130 stands.

Les fonds récoltés au cours des 11 éditions précédentes ont permis de soutenir des projets en faveur des orphelins, des personnes handicapées et des femmes en difficulté.

Au nom des Nations unies au Vietnam, Pauline Tamesis, coordonnatrice résidente des Nations unies au Vietnam, a déclaré qu'en parallèle de sa dimension culinaire, le Festival a permis d'aborder des questions essentielles pour l'avenir de notre planète, comme la crise alimentaire et la transformation des systèmes agroalimentaires.

Le bureau des Nations unies au Vietnam poursuivra son engagement aux côtés du gouvernement vietnamien pour mettre en œuvre une transformation durable du système agricole et alimentaire.

"Le Vietnam, avec sa cuisine riche et diversifiée, est un lieu idéal pour organiser ce festival. Ses plats, faits à partir d’ingrédients frais, de saveurs délicates et de techniques de préparation raffinées, sont présentés avec fierté aux côtés des délices culinaires de plus de 60 pays et régions. C’est véritablement un magnifique spectacle gastronomique", a-t-elle déclaré.

Lors de la cérémonie d'ouverture, les épouses des ministres et les représentants des Nations unies ont honoré les partenaires du Festival en leur remettant des insignes de souvenir, avant de découvrir ensemble la diversité des produits et des cultures présentés sur les stands.

VNA/CVN