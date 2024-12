Une semaine du livre pour enfants en partenariat entre Fahasa et Scholastic

Afin de répondre aux besoins d'apprentissage, de divertissement et de lecture d'un large public, en particulier les enfants et leurs parents, et à l'occasion des fêtes de fin d'année, la société Fahasa collabore avec la maison d'édition Scholastic pour organiser la Semaine du livre pour enfants.

La Semaine du livre pour enfants est placé sous le thème "Lecture inspirante pour les enfants vietnamiens". Cet événement se tient du 12 au 25 décembre 2024 à la librairie Nguyên Huê, située au 40 rue Nguyên Huê, dans le 1er arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.

Fondée en 1920 aux États-Unis, Scholastic est le premier groupe mondial d'édition, d'éducation et de médias pour enfants. Spécialisée dans la production de livres papier et numériques adaptés aux jeunes de la petite enfance à l'adolescence, cette maison d'édition possède de nombreux bureaux en Asie, notamment en Chine, au Japon, à Singapour, en Thaïlande et au Vietnam. Forte de plus d’un siècle d'engagement pour le développement intellectuel et personnel des enfants, Scholastic est reconnue comme un partenaire de confiance pour les éducateurs et les familles à travers le monde.

Dans le cadre de cette coopération, Scholastic Asia et Fahasa ont établi un partenariat stratégique pour l'importation et la distribution de livres en anglais publiés par Scholastic dans le réseau de librairies Fahasa au Vietnam. Ce partenariat vise à promouvoir la lecture auprès des jeunes Vietnamiens, tout en renforçant leur maîtrise de l'anglais et leur confiance en eux. La lecture devient ainsi un outil précieux pour développer leur esprit et enrichir leur vision du monde.

La semaine du livre proposera une collection exceptionnelle de plus de 1000 titres et 15.000 exemplaires soigneusement sélectionnés. Ces ouvrages seront disponibles à la librairie Fahasa Nguyên Huê, dans d'autres librairies Fahasa majeures à travers le pays, ainsi que sur la plateforme e-commerce Fahasa.com.

Les lecteurs pourront découvrir des ouvrages adaptés à différents niveaux d'âge et à divers intérêts : livres éducatifs, manuels d'apprentissage de l'anglais, livres de lecture et d'écriture, ainsi que des romans et des histoires célèbres comme Dog Man, Harry Potter, Geronimo Stilton et Mister Water. Ces œuvres captivent les jeunes lecteurs par leur humour, leurs personnages attachants et leurs aventures palpitantes, rendant la lecture quotidienne plus attrayante.

Pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de ces livres, Fahasa offrira une remise de 10% sur tous les ouvrages Scholastic durant la semaine. Cette promotion s'appliquera dans 20 grandes librairies Fahasa et sur le site Fahasa.com.

Grâce à ce partenariat, les enfants vietnamiens auront un meilleur accès à des livres de qualité, conçus pour les inspirer, les éduquer et les responsabiliser, les guidant ainsi vers un avenir prometteur.

Texte et photos : Minh Thu/CVN