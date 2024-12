Le Vietnam fait forte impression au Festival culturel 2024 au Sri Lanka

Le Vietnam a fait forte impression au Festival culturel 2024 à Colombo le 7 décembre, en époustouflant les locaux et les visiteurs étrangers avec une exposition dynamique d'artisanat vietnamien et du pho , apprécié dans le monde entier.

L'événement était organisé par le ministère sri-lankais des Affaires étrangères, de l'Emploi à l'étranger et du Tourisme.

Photo : VNA/CVN

Une délégation de l'ambassade du Vietnam a rejoint un défilé aux côtés d'autres pays, enfilant des costumes traditionnels et exécutant des danses distinctives avec des chapeaux coniques et des poteaux de bambou. Ils ont également honoré un défilé de mode mettant en vedette les exquis produits en soie du Sri Lanka.

Les produits vietnamiens, en particulier le pho, ont attiré des foules de Sri Lankais enthousiastes et d'amis internationaux, créant une atmosphère animée. L'un des moments marquants a été les performances des enfants sri-lankais qui ont étonné et enchanté le public par leur amour pour la culture et les danses vietnamiennes.

L'ambassadrice du Vietnam, Trinh Thi Tâm, a affirmé que le Vietnam est un ami proche et traditionnel du Sri Lanka. Par le biais d'activités engageantes, le Vietnam souhaite se joindre à la communauté internationale pour transmettre un message fort sur un Sri Lanka pacifique et stable, avec un peuple amical et hospitalier. Cela, à son tour, aidera le Sri Lanka à stimuler le tourisme international et les investissements étrangers - priorités clés du gouvernement sri-lankais.

VNA/CVN