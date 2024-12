HOZO 2024, une destination culturelle attrayante à Hô Chi Minh-Villle

>> Flânerie dans la ville créative de Dà Lat

>> Des concerts attrayants stimulent la demande touristique au Vietnam

>> Pham Dang Khuong présente 50 chansons sur l’histoire vietnamienne

Le point d'orgue de l'événement sera les soirées HOZO Super Fest 2024, qui se tiendront du 13 au 15 décembre dans les rues piétonnes Nguyên Huê et Lê Loi (1er arrondissement).

Plus de 100 artistes et groupes du Vietnam et de l'étranger, originaires des États-Unis, du Pays de Galles, d'Écosse, de Thaïlande, d'Indonésie, du Japon et de République de Corée, se produiront. Au Vietnam, des artistes vedettes tels que My Tâm et HIEUTHUHAI seront en tête d'affiche.

En particulier, le concert "Rock Marathon by HOZO" du 15 décembre promet une explosion d'émotions pour la communauté des amateurs de rock.

En 2023, le Festival international de musique HOZO avait attiré plus de 500 000 spectateurs et généré plus de 20 millions d'interactions sur diverses plateformes en ligne.

Nguyên Thi Thanh Thuy, directrice adjointe du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, a émis son espoir que le Festival deviendra un événement culturel et touristique annuel unique de la ville, contribuant ainsi à préserver l'identité culturelle nationale, ainsi qu'à promouvoir l'image du pays et du peuple vietnamien.

VNA/CVN