Un jeune chef vietnamien dirige un orchestre symphonique à Hanoï

>> Le chef afro-américain Roderick Cox nommé directeur musical de l'Opéra Orchestre de Montpellier

>> L'Orchestre symphonique le plus ancien de Russie interprète de la musique vietnamienne

>> L'Orchestre national de Russie se produira à Hanoi en octobre prochain



>> Le chef d'orchestre finlandais Tarmo Peltokoski dirigera l'Orchestre philharmonique de Hong Kong

Organisé par la Radio-Télévision de Hanoï, le Concert de Hà Nôi : Concert d’Hiver se tiendra le 13 décembre à l’Opéra de Hanoi. Il mettra en avant les performances du VYO et du Chœur Bình Minh, sous la direction du Dr Phan Dô Phuc.

Un parcours international impressionnant

Phan Dô Phuc s’est illustré sur la scène internationale en tant que musicien, chef d’orchestre et soliste. Violoncelliste principal dans plusieurs orchestres de renom, il a collaboré avec des ensembles prestigieux tels que le Napa Valley Festival Orchestra, le Pacific Music Festival Orchestra, le New York Classical Players Orchestra et le Stony Brook Symphony Orchestra.

Après avoir achevé en 2020 un brillant cursus en soliste de violoncelle sous la tutelle du professeur Colin Carr à l’Université Stony Brook, à New York, il est rentré au Vietnam. Il a alors assumé les fonctions de violoncelliste principal au sein de l’Orchestre symphonique national du Vietnam (VNSO) et de l’Orchestre symphonique Le Soleil (SSO).

Depuis 2022, Phan Dô Phuc est à la tête de l’Orchestre symphonique des jeunes du Vietnam en tant que premier chef d’orchestre. Récemment, il a également été nommé directeur exécutif adjoint de l’Institut de musique des jeunes du Vietnam (VYMI), une organisation dédiée à la promotion de la musique classique à travers des concerts et des initiatives éducatives variées.

Un programme riche et varié

Photo : VYO/CVN

Le Concert de Hà Nôi : Concert d’Hiver propose un répertoire diversifié qui inclut des œuvres classiques célèbres comme Winter, extrait des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi, la Danse hongroise No. 5 de Johannes Brahms, et Sleigh Ride (Promenade en traîneau).

Le concert intégrera également des éléments de la musique vietnamienne traditionnelle, notamment Xe chỉ luồn kim (Fil de soie), une mélodie emblématique de la musique folklorique vietnamienne, réarrangée pour orchestre symphonique par le compositeur Trân Manh Hùng. Une autre œuvre, Hoa thơm bướm lượn (Fleurs parfumées, papillons dansants), viendra enrichir le programme avec sa chaleur et sa délicatesse.

Sous une thématique hivernale axée sur la chaleur et les émotions familiales, le concert inclura également une suite de chansons populaires et émouvantes des compositeurs vietnamiens Trinh Công Son et Pham Trong Câu, créant une atmosphère empreinte de nostalgie et d’intimité.

Le Concert de Hà Nội : Concert d’Hiver sera retransmis en direct sur HTV1, FM96, ainsi que sur l’application Hà Nôi On et les plateformes numériques de la Radio-Télévision de Hanoï.

Dô Lê/CVN