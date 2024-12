Deux expositions mettant à l'honneur l'héritage militaire vietnamien s'ouvrent dans le Sud

Deux expositions thématiques visant à célébrer le 80 e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944) et le 35 e de la Journée nationale de la défense populaire (22 décembre 1989) ouvrent leurs portes le 10 décembre, l'une à Hô Chi Minh-Ville et l'autre à Cân Tho (delta du Mékong).

Photo : VNA/CVN

L'exposition intitulée "Armée héroïque - Défense solide", organisée par le commandement de la zone militaire 7 au Musée de la campagne Hô Chi Minh dans la mégapole du Sud, durera jusqu'au 31 décembre. Elle présente 400 images, artefacts et documents sur les traditions de l'Armée populaire du Vietnam à travers ses 80 ans de construction, de combat et de maturation.

L'exposition met aussi en lumière les avancées technologiques et les stratégies innovantes déployées par les forces armées de la zone militaire 7, qui contribuent significativement à renforcer la capacité opérationnelle de l'unité.

À Cân Tho, l'exposition intitulée "L'Armée et le peuple, unis pour une seule volonté", organisée par le Musée de la zone militaire 9, offre au public un voyage à travers plus de 300 pièces uniques : documents historiques, photographies, objets et ouvrages de référence.... L'exposition est ouverte jusqu'au 31 janvier 2025.

VNA/CVN