Mrs Earth Vietnam couronnée Mrs Earth International 2024

La reine de beauté, âgée de 34 ans, est diplômée de l’Université nationale d’économie et y poursuit un master. Elle a plus de 10 ans d’expérience dans le secteur bancaire et est actuellement PDG d’une entreprise, présentatrice professionnelle pour la chaîne de télévision VTC1 et bénévole enthousiaste pour des activités caritatives et de protection de l’environnement.

"Parce que les autres candidates sont également talentueuses et belles, je suis plus déterminée à m’entraîner physiquement et mentalement. En tant que représentante, je veux contribuer à la gloire du Vietnam et montrer davantage de notre peuple à nos amis internationaux", a-t-elle déclaré.

Vu Thi Hoa a été couronnée Mrs Earth Vietnam 2024 plus tôt en juin et a dû s’entraîner assidûment pendant six mois avant de rejoindre le concours international.

Au cours de son parcours au concours, elle a laissé une forte impression par sa confiance et ses excellentes performances. Elle a réussi la demi-finale avec son costume national, "Sen vàng toa sang" (Lotus doré brillant), du styliste Brian Vo.

Inspiré par la beauté de la fleur de lotus, couramment vue dans la culture et la tradition vietnamiennes, le costume se distingue par un grand lotus tout en or dans le dos et des détails méticuleux sur le devant, une combinaison de tradition et de modernité honorant la résilience caractéristique des femmes vietnamiennes.

Portant le costume de 10 kilos, a quand même réussi à livrer une belle performance. Elle a également impressionné les juges par sa maîtrise de l’anglais pendant l’entretien.

Au célèbre jeu des questions-réponses, Vu Thi Hoa a partagé que ce qu’elle apporte à la compétition n’est pas seulement sa détermination à gagner, mais aussi l’amour et la fierté pour son pays. "Je veux dire au monde que les femmes vietnamiennes sont non seulement belles mais incarnent également l’intelligence, le courage et la compassion", a-t-elle déclaré.

Après quatre tours, dont une performance en bikini, une performance en costume respectueux de l’environnement, une performance en robe de soirée et une interview, la belle a excellé face aux autres pour remporter le titre le plus élevé.

Les titres de première, deuxième et troisième dauphines ont été respectivement attribués à des finalistes de l’Inde, de Singapour et des Philippines.

Mrs Earth International, organisé par Filipinas Organisation Inc. de La Reina, fait partie des concours de beauté reconnus et prestigieux.

Le concours célèbre la beauté, l’intellect et la défense de l’environnement des femmes mariées du monde entier. Il met non seulement en valeur la beauté, mais met également en avant la responsabilité environnementale et sociale.

Cette année, le concours a attiré 50 candidates venues de pays tels que le Japon, le Mexique, Singapour, les États-Unis, la Chine et le Vietnam.

