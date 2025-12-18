Quang Ninh renforce sa gestion pour un développement durable de l'aquaculture marine

Le vice-président du Comité populaire de la province de Quang Ninh , Nguyên Van Công, a présidé le 17 décembre, une réunion consacrée aux objectifs et aux tâches liés au développement durable de l’aquaculture marine à l’horizon 2026.

Selon le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, le projet de plan fixe un objectif de production aquacole totale de 120.300 tonnes, dont 73.000 tonnes issues de l’aquaculture marine. Les autorités s’engagent à traiter 100% des dossiers d’attribution de zones maritimes, à réduire de 20% les délais administratifs et à couvrir plus de 50% des besoins en semences.

La province ambitionne également d’appliquer des hautes technologies sur 20% des superficies, de convertir 30% des cages vers l’élevage intensif, ainsi que de créer cinq à dix modèles de chaînes de valeur reliant production et consommation.

Nguyên Van Công a demandé au Service concerné d’achever rapidement ce plan ainsi que la révision de l’aménagement des zones aquacoles, en veillant à un équilibre entre efficacité économique et sécurité sociale. Il a également exigé un contrôle strict des élevages hors planification et une clarification des réglementations fondées sur la ligne de basse mer.

La priorité doit être accordée à l’attribution de zones maritimes aux résidents locaux dont les moyens de subsistance dépendent de cette activité, tout en définissant clairement des secteurs destinés aux investissements de grande envergure.

Parallèlement, la mise en service des centres de production de semences, le renforcement de la traçabilité des produits destinés à l’exportation et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) devront être intensifiés.

Malgré les opérations de démantèlement d’ouvrages illégaux et les sanctions administratives visant l’occupation illicite des estrans, notamment dans l’est de la province, les récidives persistent en raison des profits élevés. L’aquaculture spontanée, recourant parfois à des produits chimiques et à des intrants d’origine inconnue, constitue une menace grave pour l’écosystème marin.

Cette situation appelle une action plus rigoureuse des autorités locales, associée à un renforcement de la sensibilisation des populations à la protection de l’environnement marin, condition essentielle pour garantir des moyens de subsistance durables.

