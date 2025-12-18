IBTE Vietnam 2025 : grand rendez-vous de l’industrie du jouet et des produits pour enfants

Le Salon international des produits et jouets pour enfants du Vietnam (IBTE Vietnam 2025) a ouvert ses portes le 18 décembre au Centre des foires et expositions internationales de Saïgon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville.

>> Ouverture du Salon international de l'industrie de la boulangerie 2025

>> L’exposition des produits industriels ruraux 2025 à Hô Chi Minh-Ville

>> Stimuler l’innovation : un nouvel élan pour les entreprises rurales

L’événement s’affirme comme le principal rendez-vous professionnel de l’année pour les secteurs du jouet, des produits pour enfants et de la filière mère & bébé au Vietnam.

L’édition 2025, organisée par la Sarl VINEXAD (Vietnam) en coopération avec le groupe CHAOYU EXPO (Chine), réunit plus de 250 entreprises vietnamiennes et étrangères, avec plus de 500 stands répartis sur une superficie de plus de 10.000 m². L’exposition propose une offre diversifiée, allant des jouets éducatifs, créatifs et technologiques aux articles pour nourrissons, produits de puériculture, vêtements pour enfants et accessoires associés. Plusieurs marques majeures présentent de nouveaux produits et des collections dédiées à la saison commerciale 2025.

IBTE 2025 se positionne comme une plateforme de mise en relation B2B de référence, qui favorise les échanges directs entre fabricants, distributeurs, chaînes de vente au détail, supermarchés et enseignes spécialisées. Les activités connexes - forums thématiques, séminaires professionnels et programmes de mise en relation des acheteurs VIP - accompagnent les entreprises dans l’analyse des tendances de consommation, la conformité aux normes de sécurité et l’élaboration de stratégies de marque dans un contexte concurrentiel.

Selon les organisateurs, le salon accueille près de 40.000 visiteurs professionnels, ce qui confirme l’attractivité croissante du marché vietnamien des jouets et des produits pour enfants, parmi les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est. L’événement met en lumière l’évolution du secteur vers des produits plus sûrs, à vocation éducative, respectueux de l’environnement et centrés sur l’expérience globale de l’enfant.

IGHE 2025, une plateforme de référence

Organisé parallèlement au Salon international vietnamien des articles ménagers et des cadeaux (IGHE 2025), IBTE Vietnam 2025 crée des synergies intersectorielles et ouvre de nouvelles perspectives de coopération et d’expansion commerciale pour les entreprises nationales et internationales.

IGHE 2025 s’affirme comme une plateforme de connexion globale, permettant aux entreprises et aux acheteurs de découvrir de nouveaux produits, de décrypter les tendances du marché et de nouer des partenariats stratégiques.

L’exposition présente plus de 10.000 produits couvrant l’ensemble de la chaîne des articles ménagers, des cadeaux et de la décoration, offrant de nombreuses opportunités de coopération et d’expansion commerciale.

Placée sous le thème "Améliorer la qualité de vie", IGHE 2025 met en avant une offre riche et diversifiée, en phase avec les nouvelles tendances de consommation. Les articles ménagers et décoratifs se distinguent par des ustensiles de cuisine, des produits en inox et écologiques, des équipements multifonctions, des solutions de rangement intelligentes, des huiles essentielles, ainsi que des articles d’extérieur et saisonniers, alliant fonctionnalité, esthétique et durabilité.

Le secteur des cadeaux met l’accent sur la personnalisation et la valorisation des marques, allant des cadeaux créatifs et d’entreprise à l’artisanat, en passant par des coffrets haut de gamme et des produits co-brandés. Parallèlement, les produits destinés à l’hôtellerie et au tourisme - articles de restauration, matériaux biosourcés et équipements événementiels - traduisent l’anticipation de la forte reprise du secteur des services.

IGHE 2025 se distingue également par la présence de nombreuses marques internationales et de grands pôles industriels, proposant notamment des gourdes isothermes sous licence officielle Sanrio et Chiikawa, des ensembles de vaisselle multifonctions, des huiles essentielles, ainsi que des tentes et équipements de plein air. Les clusters industriels chinois spécialisés dans les ustensiles de cuisine en inox, la décoration de Noël, la céramique, les cadeaux et accessoires de mode offrent aux acheteurs un accès direct aux fabricants et à des sources d’approvisionnement compétitives pour la saison commerciale 2025.

Clôture : le 20 décembre.

Texte et photos : Truong Giang/CVN