Exportations : le Vietnam cherche à renforcer sa présence sur le marché halal

Le Moyen-Orient et la Turquie ne constituent plus de simples marchés de consommation, mais s’imposent désormais comme des portes d’entrée stratégiques pour l’intégration du Vietnam dans l’économie halal mondiale.

>> Le Vietnam profite des opportunités du marché Halal malaisien

>> L’industrie Halal, un secteur économique prometteur

>> Tây Ninh, fer de lance des exportations agricoles vers le Moyen-Orient et l’Afrique

>> Les entreprises vietnamiennes à la conquête du marché halal indonésien

Photo : VNA/CVN

Le constat a été dressé lors d’un séminaire intitulé "Perspectives d’exportation vers le Moyen-Orient et la Turquie : opportunités et défis pour les entreprises vietnamiennes", organisé le 18 décembre à Hô Chi Minh-Ville.

Selon Trân Phu Lu, directeur de l’ITPC, la diversification des marchés d’exportation, et plus particulièrement l’exploitation du marché halal, s’impose comme une orientation efficace pour les entreprises locales dans un contexte économique mondial marqué par l’instabilité et la montée du protectionnisme.

Avec une valeur d’importation annuelle dépassant les 1.200 milliards de dollars, le Moyen-Orient s'affirme comme l'une des régions les plus dynamiques du globe. Les statistiques des onze premiers mois de l’année 2025 confirment cette tendance avec des résultats remarquables : les exportations vietnamiennes ont atteint 5,4 milliards de dollars vers les Émirats arabes unis, 1,9 milliard vers l’Arabie saoudite, et 1,6 milliard vers la Turquie. À l'échelle locale, les expéditions de Hô Chi Minh-Ville vers ces pays affichent une croissance à deux chiffres, portées par l'électronique, la chaussure et des produits agricoles phares tels que le riz, le poivre et la noix de cajou.

L’ampleur du marché halal, qui concerne près d’un quart de la population mondiale, laisse présager un potentiel économique majeur. Nguyên Phuong Trà, du ministère des Affaires étrangères, estime sa valeur globale à 10.000 milliards de dollars d’ici 2028. Pour le seul secteur alimentaire, la demande devrait exploser pour atteindre plus de 5.900 milliards de dollars en 2033. Le Moyen-Orient a importé pour 132 milliards de dollars de denrées alimentaires en 2023.

L’accès à ces marchés lucratifs reste conditionné par une mise en conformité rigoureuse avec les normes Halal complexes, telles que les standards GSO ou OIC/SMIIC… Pour surmonter ces obstacles, les experts préconisent un renforcement de la coopération avec des centres économiques majeurs comme Dubaï ou Riyad, ainsi que la création d'une association professionnelle dédiée à l'industrie Halal au Vietnam.

Le Vietnam dispose désormais d'un système de normes nationales (TCVN) spécifiques pour accompagner les entreprises dans cette mise en conformité exigeante.

Selon Thi Hong Uytun, fondatrice de la société HM Dragon Logistics ans Consulting, la Turquie est une porte d’entrée essentielle vers l'Union européenne et le Moyen-Orient. Bien que la part de marché des produits vietnamiens y soit encore modeste (0,5%), les perspectives de croissance demeurent vastes pour les secteurs de l'électronique, des machines et des matières premières, à condition que les entreprises sachent profiter efficacement des opportunités.

VNA/CVN