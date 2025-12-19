Ouverture de l’autoroute Cân Tho - Cà Mau, le trajet réduit à une heure et demie

Le 19 décembre, l'autoroute Cân Tho - Cà Mau est mise en service technique. Ce projet d'envergure transforme radicalement la connectivité régionale en réduisant de moitié le temps de trajet entre le cœur du Delta du Mékong et l'extrême-Sud du pays, passant de trois heures à seulement une heure 30 minutes.

Photo : VNA/CVN

D'une longueur totale de plus de 110 km, cette infrastructure a nécessité un investissement de plus de 27.500 milliards de dôngs (1,045 milliard de dollars). Elle constitue l’un des derniers tronçons du grand axe autoroutier Nord-Sud reliant Cao Bang à Cà Mau.

L'autoroute Cân Tho - Cà Mau comprend quatre voies avec des bandes d'arrêt d'urgence continues. Il est divisé en deux sections principales Cân Tho - Hâu Giang et Hâu Giang - Cà Mau.

Durant les trois années de chantier, les ingénieurs et ouvriers ont dû relever des défis géologiques et logistiques complexes, notamment les sols meubles caractéristiques de la région. Une innovation majeure a marqué ce projet : l'utilisation expérimentale de plus d'un million de mètres cubes de sable marin pour le remblai, contribuant ainsi à résoudre le problème de la pénurie de matériaux dans un contexte de rareté prolongée.

Selon les responsables du projet, l’autoroute contribuera à promouvoir le développement du delta du Mékong en réduisant les coûts logistiques et en attirant de nouveaux investissements, faisant de Cà Mau un nouveau pôle de croissance au sud du pays.

VNA/CVN