Le PM appelle à une mobilisation générale contre la pêche illégale

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a présidé, mardi soir 16 décembre, la 26ᵉ réunion du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tenue en présentiel et en visioconférence avec 22 villes et provinces côtières.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, la mise en œuvre des directives du Premier ministre, notamment celles émises lors de la 25ᵉ réunion du comité ainsi que les conclusions et instructions antérieures du Comité central du Parti et du gouvernement, a permis aux ministères et secteurs concernés de déployer activement leurs missions et d’obtenir des résultats de base. Des missions intersectorielles ont été organisées pour inspecter et contrôler la lutte contre la pêche INN dans de nombreuses localités.

Les ministères et organismes ont coopéré pour créer des groupes de travail chargés de finaliser les rapports, de préparer les scénarios de réunions techniques en ligne avec la Commission européenne (CE), de normaliser la base de données nationale sur la pêche en vue de la présenter à la mission d’inspection de la CE, et d’élaborer un projet soumis à l’examen et à l’approbation du Premier ministre.

À ce jour, 100% des navires de pêche locaux, soit 79.231 unités, sont enregistrés et mis à jour dans la base de données Vnfishbase. Les navires ne remplissant pas les conditions d’exploitation sont étroitement contrôlés et assignés à des zones d’amarrage sous la supervision des autorités communales. Au cours de la semaine, les forces compétentes ont contrôlé plus de 3.100 départs et plus de 3.000 arrivées de navires dans les ports, et ont surveillé un volume de 8.765 tonnes de produits halieutiques débarqués via le système eCDT.

Photo : VNA/CVN

En conclusion de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exigé la mobilisation de l’ensemble du système politique pour combattre la pêche INN, au nom de la crédibilité et de l’honneur du pays, du développement durable du secteur halieutique et des intérêts mêmes des habitants. À cet égard, il a demandé la poursuite de la révision et du perfectionnement du cadre juridique, afin de disposer d’outils suffisamment dissuasifs pour éradiquer définitivement les infractions.

Il a souligné qu’il s’agissait de la responsabilité directe des autorités locales. Il a précisé que les secrétaires des Comités du Parti et les présidents des Comités populaires communaux doivent assumer pleinement leurs responsabilités et garantir qu’aucune activité de pêche illégale ne se déroule sous leur gestion.

Le chef du gouvernement a demandé que, dès la semaine suivante, des sanctions sévères soient appliquées. Les autorités locales, en coordination avec l’Association des exportateurs et producteurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), sont chargées de traiter strictement les entreprises important des lots de produits halieutiques illégaux.

Concernant les moyens de subsistance et la reconversion professionnelle des pêcheurs, Pham Minh Chinh a souligné que seules 7 des 21 villes et provinces avaient adopté les politiques en la matière, exigeant que les localités restantes achèvent ces politiques dans un délai de cinq jours.

Enfin, il a appelé les médias à intensifier la communication afin de créer un consensus social et de condamner les actes de pêche INN, rappelant que les responsables locaux (secrétaires des Comités du Parti et présidents des Comités populaires) devraient assumer pleinement leur responsabilité et seraient sanctionnés conformément aux règles du Parti en cas de violations sur leur territoire.

VNA/CVN