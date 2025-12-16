An Giang intensifie les mesures de lutte contre la pêche INN

La province d’An Giang (Sud) réaffirme sa détermination à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), après avoir achevé l’essentiel des missions confiées par le Comité national de pilotage, avec pour objectif d’éliminer toute nouvelle infraction sur son territoire.

>> Hô Chi Minh-Ville renforce la gestion des navires de pêche non autorisés

>> Lancement d'un écosystème de transformation numérique complet pour l'administration locale

>> Khánh Hòa inspecte la lutte contre la pêche INN dans certains ports de pêche

Selon le Comité provincial de pilotage de la lutte contre la pêche INN d’An Giang, après une période de mise en œuvre persistante et coordonnée de l’ensemble des mesures, le respect de la législation par les pêcheurs et les armateurs s’est nettement amélioré, et "aucun nouveau navire de pêche INN n’a été recensé".

L’un des piliers de la lutte à An Giang réside dans la sensibilisation approfondie des pêcheurs à la législation. Cet axe est également considéré par la province comme une priorité absolue.

Photo : CTV/CVN

Selon Nguyễn Hữu Ngọc, chef adjoint de la Commission de la propagande et de la mobilisation de masse du Comité du Parti de la province d’An Giang, la communication occupe une place centrale dans la stratégie provinciale de lutte contre la pêche INN. Il souligne que "les autorités locales considèrent toujours la sensibilisation et le renforcement des connaissances juridiques des pêcheurs comme la mesure principale dans la lutte contre la pêche INN, en combinant différentes formes d’action, allant de l’accompagnement direct dans les ports de pêche à l’application des technologies numériques".

La diversification des modes de communication vise à permettre aux pêcheurs d’accéder aux informations juridiques même lors de longues périodes en mer. Les forces concernées, telles que les gardes-frontières, l’Union de la jeunesse et l’Union des femmes, coordonnent leurs actions afin de déployer ces activités de manière souple et continue.

Renforcement de l’application de la loi

Parallèlement à la sensibilisation, les patrouilles et les contrôles en mer ainsi que dans les ports de pêche ont été considérablement renforcés. Le Comité provincial de pilotage de la lutte contre la pêche INN a demandé aux forces compétentes de lancer une campagne intensive de contrôle, afin de "traiter de manière définitive les actes de violation et d’empêcher toute apparition de navires de pêche pratiquant des activités illégales dans les eaux étrangères".

Lê Hữu Toàn, directeur du Service de l’agriculture et de l’environnement de la province d’An Giang et également chef adjoint du Comité provincial de pilotage, a indiqué que la province menait de front les missions de sensibilisation et de patrouille-répression, contribuant ainsi à renforcer la responsabilité des pêcheurs dans le respect de la loi. Il a précisé : "Tous les navires de pêche soumis à l’obligation d’installation du système de surveillance des navires (VMS) en sont désormais équipés ; 100% de la production halieutique exploitée est traçable ; et tous les navires ne remplissant pas les conditions d’exploitation sont classés par groupes et strictement interdits de sortie en mer".

Photo : CTV/CVN

Les autorités compétentes ont également coordonné l’organisation de plusieurs procès publics concernant des affaires de violations liées à l’INN, dans un objectif de dissuasion et de sensibilisation des pêcheurs à l’échelle provinciale. Parallèlement, la province s’attache à renforcer la responsabilité des dirigeants dans la lutte contre l’INN, tout en accompagnant les pêcheurs dans le processus de mise en conformité avec la législation.

Une vision à long terme

Lors de la dernière réunion du Comité provincial de pilotage de la lutte contre la pêche INN d’An Giang, tenue le 9 décembre, le président du Comité populaire provincial, Hồ Văn Mừng, également chef du Comité provincial de pilotage, a demandé de maintenir le fonctionnement des équipes chargées de vérifier les navires de pêche ne remplissant pas les conditions d’exploitation et d’en assurer une gestion stricte, en veillant absolument à ce qu’aucun de ces navires ne prenne la mer clandestinement. Il a également exhorté les services concernés à proposer rapidement des mesures de soutien à la reconversion professionnelle des pêcheurs dont les navires ne sont plus en activité.

Grâce à une coordination globale, allant de la sensibilisation à l’application rigoureuse de la loi, An Giang démontre sa détermination à contribuer à rapprocher le secteur halieutique vietnamien de l’objectif d’un développement durable, répondant aux exigences de l’intégration internationale et à la levée du "carton jaune" INN de la Commission européenne (CE) - l’un des défis majeurs auxquels est actuellement confrontée la filière halieutique du pays.

Truong Giang/CVN