Le PM exige des mesures plus fortes et décisives pour mettre fin à la pêche INN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 21 octobre la 18 e réunion du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les progrès récents des ministères et des collectivités locales, tout en appelant à des mesures plus fortes et plus décisives pour mettre fin définitivement aux infractions liées à la pêche INN.

Cette réunion en ligne, qui rassemblait 21 provinces et villes côtières du pays, était une séance régulière organisée chaque mardi afin d'intensifier la lutte contre la pêche INN.

Lors de sa 17e réunion, le 14 octobre, le Premier ministre a assigné 21 tâches urgentes aux ministères, agences et collectivités locales pour mettre fin à la pêche INN. À ce jour, huit tâches ont été menées à bien, dont la publication d'un communiqué officiel et d'un plan d'action pour le mois de pointe contre la pêche INN, des orientations sur les annonces portuaires, des modifications des sanctions administratives dans le secteur de la pêche, des rapports actualisés à la Commission européenne (CE), des efforts de communication renforcés et l'élaboration de programmes de transition des moyens de subsistance pour les pêcheurs.

Onze tâches sont en cours de mise en œuvre, telles que l'inspection des produits aquatiques importés, la formation professionnelle aux systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS), l'élaboration de réglementations pour la gestion et la supervision des données, l'amélioration de la traçabilité et le développement de la coopération internationale. Deux tâches restent à accomplir, notamment l'envoi d'une délégation de travail en Malaisie afin de renforcer la coopération dans ce domaine et la réalisation d'inspections complètes dans les localités clés.

En conclusion, le Premier ministre a félicité le comité pour la cohérence de ses rapports et la tenue de ses réunions hebdomadaires, mais a noté qu'aucune avancée significative n'avait encore été réalisée.

Il a souligné que la lutte contre la pêche INN sert les intérêts de la population, le développement durable du secteur de la pêche et l'intérêt national. Chaque citoyen et agent public doit agir de manière responsable et efficace.

Le chef du gouvernement a demandé à l'organe permanent du comité et au Bureau du gouvernement de compiler des rapports hebdomadaires sur les résultats de la prévention de la pêche INN afin d'évaluer et de classer les performances des collectivités et des individus au sein du système politique, en particulier des dirigeants.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, en coordination avec le Bureau du gouvernement, a été chargé de consolider les rapports des ministères et des provinces et de soumettre des rapports d'étape actualisés à la CE.

Le Premier ministre a reconnu les progrès réalisés en matière d'octroi de licences et d'installation de systèmes VMS, mais a critiqué les retards, soulignant des milliers de navires sans licence ou non immatriculés et des systèmes de traçabilité incomplets. Il a ordonné aux ministères et aux collectivités locales de finaliser l'octroi de licences aux navires et aux ports, d'assurer la connexion complète aux systèmes VMS et de finaliser les données de pêche et les registres de traçabilité dans la semaine.

Il a demandé au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement d'émettre des critères temporaires pour les ports conformes à la pêche INN dans le courant de la semaine prochaine ; de se coordonner avec les ministères concernés afin de préparer les preuves techniques au service de la 5e inspection de la CE ; et de collaborer avec les agences de presse et l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits de la mer (VASEP) afin de renforcer la communication sur les actions du Vietnam en matière de lutte contre la pêche INN et de lever le carton jaune de la CE.

Le Premier ministre a assigné des missions spécifiques à plusieurs ministères et a exhorté les provinces et villes côtières à déclarer leurs ports conformes à la réglementation INN d'ici le 30 octobre et à résoudre toutes les violations restantes, notamment les déconnexions des systèmes VMS et les cas de franchissement de frontières, d'ici le 31 octobre.

Il a appelé les médias à sensibiliser le public et la communauté internationale à la pêche responsable, et a encouragé les entreprises et les associations à rejeter les produits issus de la pêche INN tout en reconnaissant celles qui respectent la réglementation.

Enfin, le Premier ministre a demandé aux ministères et aux collectivités locales de développer des programmes de transition vers des moyens de subsistance et des programmes de formation professionnelle pour les pêcheurs.

