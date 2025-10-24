La lutte contre la pêche INN et le développement durable du secteur halieutique au Vietnam

Évoquant les efforts du Vietnam dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) ainsi que ses orientations pour un développement durable du secteur halieutique, Vu Duyên Hai, directeur adjoint du Département de la pêche et de la surveillance des ressources halieutiques du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, a souligné que la pêche INN représente une menace majeure pour la préservation des ressources et de la biodiversité marines, tout en ayant de graves répercussions à l'échelle mondiale à la fois environnementales, économiques et sociales.

Ce phénomène, estimé à environ 20% des captures mondiales, soit 15 à 25 millions de tonnes par an, compromet également la sécurité alimentaire et la souveraineté maritime.

Troisième exportateur mondial de produits aquatiques, après la Chine et la Norvège, le Vietnam figure parmi les sept pays ayant les plus grandes capacités de capture. Le pays a adhéré à de nombreuses conventions et organisations internationales telles que la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Accord des Nations unies sur les stocks de poissons (UNFSA), l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou encore la Commission des pêches du Pacifique occidental et central (WCPFC).

Par ailleurs, le Vietnam a mis en œuvre le Plan d'action international visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INN), ainsi que le Plan d'action régional correspondant (RPOA-INN). Simultanément, le pays a promulgué un système juridique conforme aux normes et réglementations internationales en matière de lutte contre la pêche INN.

Le Vietnam déploie un ensemble cohérent de mesures pour éradiquer la pêche INN et développer une pêche durable : gestion intégrée des enregistrements et licences sur la base de données nationale VNFishbase, suivi par satellite des navires, traçabilité électronique, sanctions sévères contre les infractions et numérisation complète des activités de pêche afin d'empêcher la circulation, la transformation et la consommation de produits illégaux. Le système de données interconnecté garantit la transparence et permet la connexion avec les plateformes internationales de traçabilité, telles que CATCH de l'Union européenne ou CDS de la FAO.

Les organisations internationales reconnaissent que la législation vietnamienne répond désormais aux standards mondiaux de lutte contre la pêche INN. Parallèlement, le pays oriente le secteur vers une pêche responsable et durable, en réduisant les captures au profit de l'aquaculture, en protégeant les ressources halieutiques, en maintenant le moratoire sur la construction de nouveaux bateaux et en favorisant la reconversion professionnelle des pêcheurs.

