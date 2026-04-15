La Tunisie et l'Algérie s'engagent à consolider la coopération parlementaire

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Les deux parties ont souligné la nécessité d'une coordination solide au sein des organisations multilatérales pour mieux servir les intérêts des peuples arabes et africains et de relever efficacement les défis régionaux communs, a indiqué le communiqué. M. Bouderbala a appelé à une synergie continue pour renforcer la présence de la Tunisie et de l'Algérie au sein des instances arabes, africaines et internationales, notamment au Parlement panafricain. Il a également insisté sur l'importance d'une action conjointe pour renforcer la coopération socio-économique, culturelle et universitaire, ainsi que pour faciliter la circulation des personnes à travers leurs frontières communes, en vue de parvenir à l'intégration régionale et au développement durable. De leur côté, les délégués algériens ont réaffirmé leur engagement à intensifier les consultations sur les questions d'intérêt commun, proposant notamment la création d'une zone de libre-échange bilatérale afin de tirer parti des ressources disponibles et de la volonté politique commune des deux pays.

Xinhua/VNA/CVN