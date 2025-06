L’ambassade du Vietnam en Israël facilite l'évacuation de 50 citoyens vietnamiens vers l’Égypte

Plusieurs de ces citoyens sont déjà rentrés au Vietnam, tandis que les autres poursuivent les démarches nécessaires pour retourner chez eux dans les plus brefs délais.

Photo : Vietnamplus/VNA/CVN

Après avoir été informée de la présence de citoyens vietnamiens bloqués dans la zone de conflit, l'ambassade du Vietnam en Israël a rapidement coordonné ses efforts avec les agences compétentes vietnamiennes, les autorités locales et l'ambassade du Vietnam en Égypte pour mettre en place les mesures de protection nécessaires, assurer la sécurité des ressortissants vietnamiens et soutenir leur évacuation des zones dangereuses.

Face à la situation complexe dans la région, l'ambassade continue de conseiller aux citoyens vietnamiens se trouvant dans la zone de conflit de rester calmes, de maintenir un contact régulier et de suivre attentivement les instructions et les avertissements des autorités locales, du ministère des Affaires étrangères et de l'ambassade. En cas d'urgence, les citoyens peuvent contacter les lignes d'assistance de l'ambassade, disponibles 24h/24 et 7j/7, aux numéros suivants : +972 555 025 616 et +972 527 274 248, pour une assistance immédiate.

L'ambassade du Vietnam en Israël continuera de suivre les directives du ministère des Affaires étrangères et de travailler en étroite collaboration avec les agences nationales, les autorités locales et les autres représentations vietnamiennes dans les régions voisines.

Elle restera vigilante face à l'évolution de la situation, prendra toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des citoyens vietnamiens et du personnel de l'ambassade, et élaborera des plans d'évacuation supplémentaires vers des zones sûres si nécessaire.

VNA/CVN