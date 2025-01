Un couple vietnamien présente le pho aux Émirats arabes unis

Désireux de promouvoir la culture culinaire vietnamienne au Moyen-Orient, Pham Thi Luyên et son mari ont ouvert quatre restaurants à Abu Dhabi. Ils servent chaque jour des centaines de bols de pho (soupe de nouilles au bœuf ou au poulet).

Pham Thi Luyên et son mari, Trân Thanh Chung, ont quitté le Vietnam pour s’installer aux Émirats arabes unis en 2005. Le couple a décidé, début 2022, d’ouvrir un restaurant dédié aux plats traditionnels de leur pays natal.

Bien que le menu propose une variété de mets, Mme Luyên affirme que le pho, plat emblématique à base de nouilles et de viande de bœuf ou de poulet, est le plat emblématique de leur restaurant. “Le Vietnam regorge de plats renommés, mais nous avons choisi le +pho+ comme spécialité. Quand nous évoquons ce plat, nos amis internationaux pensent immédiatement au Vietnam”, souligne-t-elle, en le qualifiant de symbole de la gastronomie vietnamienne.

Menu varié

En plus du pho, le restaurant propose également d’autres spécialités comme le bún cha (porc grillé et vermicelles), le nem rán (rouleaux de printemps frits) et le bánh cuôn (raviolis de riz à la vapeur).

La propriétaire précise que le pho servi dans leur restaurant reflète le style du Nord du Vietnam tout en conservant les saveurs traditionnelles. Son souhait est que les clients internationaux qui y goûtent ressentent l’authenticité du plat, comme s’ils étaient dans le pays.

Le restaurant a été élu “Meilleur restaurant asiatique à Abu Dhabi en 2023” par le magazine Time Out.

Selon Mme Luyên, préparer un pho authentique exige une attention particulière aux ingrédients. La viande de bœuf est soigneusement sélectionnée auprès de fournisseurs réputés, certifiés pour leur qualité et leur sécurité alimentaire. Certains ingrédients comme les étoiles de badiane et la cannelle proviennent directement du Vietnam.

La patronne utilise des nouilles fraîches, fabriquées à base de riz de qualité vietnamien, plutôt que des nouilles sèches. “Nous avons collaboré avec une entreprise alimentaire pour qu’elle produise des nouilles fraîches selon notre recette, livrées quotidiennement au restaurant. Pour le bouillon, nous ajustons les proportions des ingrédients : par exemple, pour 50 litres de bouillon, nous utilisons 15 kg d’os de bœuf, que nous faisons mijoter pendant 14 heures”, ajoute-t-elle.

Le cuisinier, fort de 30 ans d’expérience, dont 20 passés aux Émirats, garantit que les plats sont à la fois savoureux et adaptés aux goûts internationaux.

Atmosphère vietnamienne

Actuellement, le couple possède quatre restaurants à Abu Dhabi, employant plus de 100 personnes, dont 85% sont des ressortissants vietnamiens. Chaque jour, chaque établissement sert environ 130 bols de pho et d’autres plats vietnamiens. Les restaurants offrent divers types de pho, tels que pho au poulet ou aux boulettes de bœuf, avec des prix allant de 150.000 (petit bol) à 340.000 dôngs (grand bol).

Pour créer une ambiance accueillante, Mme Luyên a investi dans la décoration, intégrant des éléments de la culture vietnamienne comme chapeaux coniques, lanternes et toits de chaume. Les murs sont ornés de fresques représentant des paysages familiers, plongeant les visiteurs étrangers dans une atmosphère vietnamienne authentique.

Les restaurants sont ouverts de 11h30 à 22h00 du lundi au jeudi, et de 11h00 à 23h00 du vendredi au dimanche. Leur patronne a eu l’honneur de participer à la célébration des 79 ans de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) à Abu Dhabi, servant 400 bols de pho et autres plats, attirant l’attention de centaines de clients locaux et de diplomates.

“Je suis très fière que le +pho+ et la cuisine vietnamienne soient reconnus et appréciés à l’international. Cela nous motive à continuer de faire découvrir notre culture gastronomie à travers le monde”, conclut Mme Luyên.

Texte : Phuong Nga/CVN

Photos : Vietnamese Pho/CVN