Une grande affluence à la Semaine du Vietnam à Saint-Herblain

Lors de la cérémonie d’ouverture du 21 juin, la Semaine du Vietnam a accueilli Bertrand Affilé, maire de Saint-Herblain, accompagné des adjoints Sarah Tendron, Driss Said, Farida Rebouh et Myriam Gandolphe.

Pendant une semaine, de nombreux Français ainsi que des Vietnamiens vivant dans la région de la Loire-Atlantique ont eu l’opportunité de découvrir le Vietnam à travers une palette d’émotions et de manifestations culturelles, musicales et gastronomiques.

Le programme comprenait des projections de films documentaires, des concerts, des expositions de peinture, des ateliers autour de la culture traditionnelle, ainsi que des présentations culturelles dans les écoles et associations de personnes âgées.

Dans l’esprit de promouvoir la culture vietnamienne par la jeunesse, l’événement a réuni de jeunes Vietnamiens et Vietnamiens d’origine résidant au Canada, en Australie, en Belgique, en Italie, en France et au Vietnam.

Projection d'un documentaire

L’un des temps forts de cette semaine fut la projection du documentaire "Les gardiens des flammes traditionnelles" au cinéma Lutétia de Saint-Herblain. Réalisé dans le cadre du projet Toucher Arts par de jeunes talents vietnamiens du monde entier, ce film retrace un voyage à travers cinq villages d’artisanat emblématiques du Vietnam : les chapeaux coniques de Chuông, la céramique de Bát Tràng, les éventails en papier de Chàng Sơn, les libellules en bambou de Thạch Xá et les estampes de Đông Hồ.

À travers des récits d’artisans, le film met en lumière l’histoire des villages, les liens profonds unissant les communautés à leur métier, ainsi que les défis auxquels ils font face à l’ère du numérique. Le regard jeune et créatif des réalisateurs permet d’exprimer la richesse du lien intergénérationnel entre les artisans et leur patrimoine.

"Un ami m’a invité à voir ce film. J’ai rencontré de nombreuses personnes vietnamiennes qui m’ont appris beaucoup de choses sur leur culture. J’ai particulièrement aimé la partie sur les éventails et les étapes de fabrication", témoigne Hector, 14 ans, de Nantes.

Mme Marie Nguyên, de Saint-Herblain, raconte : "Je suis allée au Vietnam une quinzaine de fois. Je vous remercie pour ce film et votre magnifique culture. La séquence sur les libellules en bambou et l’histoire de l’artisan m’ont touchée. Les images des estampes de Đông Hồ étaient également très belles. J’espère que ce film sera diffusé dans encore plus d’endroits".

Parallèlement à la projection, le public a pu découvrir les métiers présentés à travers des ateliers pratiques. Les participants ont réalisé eux-mêmes des éventails en papier, des estampes de Đông Hồ ou des libellules en bambou, ce qui leur a permis de mieux comprendre les techniques artisanales et leur valeur culturelle.

Une exposition de peinture sur le Vietnam

Le public a également pu admirer l’exposition "La vivacité du Vietnam", regroupant 150 œuvres sélectionnées parmi près de 1.000 dessins réalisés par de jeunes enfants vietnamiens vivant dans 17 pays.

Sur le thème des patrimoines culturels à préserver et valoriser, ces dessins illustrent la diversité du Vietnam : chant ca Huế, chants quan họ de Bắc Ninh, danses des gongs de Tây Nguyên, combats de buffles de Đồ Sơn, villages de poterie Cham, céramique de Bát Tràng, etc.

L’exposition présentait aussi 30 œuvres sur le thème "Un tour du Vietnam", réalisées par des élèves de l’école Olympia (Hanoï), offrant une vision vivante et créative des régions vietnamiennes, du Nord au Sud.

Visiter cette exposition fut une occasion unique pour les visiteurs internationaux de découvrir un Vietnam à la fois riche en identité, dynamique et créatif, vu à travers les yeux de jeunes artistes profondément attachés à leur patrie.

"Je suis venu avec ma fille et un ami d’origine vietnamienne. Nous avons passé la matinée à découvrir la culture vietnamienne à travers la calligraphie, la décoration d’éventails et la création de peintures Đông Hồ. Nous avons aussi rencontré ici des Vietnamiens très gentils", confie Vincent Kozlik, de Nantes.

Doriance Brun, de Saint-Herblain, partage : "Cela fait trois ans que je participe avec mes trois filles aux expositions de l’Association Art Space. Cette année, nous avons admiré les peintures pendant une heure, c’était merveilleux. J’ai goûté des spécialités vietnamiennes et décoré des plateaux en bambou et des éventails. Je vais inviter mes amis à venir aussi".

Un événement intergénérationnel et fédérateur

"Je tiens à saluer l’Association Art Space pour ce qu’elle a accompli dans notre ville. L’exposition est d’une grande qualité, et les activités telles que les concerts ou les projections apportent une richesse culturelle précieuse. Grâce à cet événement, de nombreuses personnes ont découvert le Vietnam, son peuple, sa culture, sa cuisine. Merci aux organisateurs qui, je le sais, ont consacré au moins six mois à sa préparation", a déclaré Bertrand Affilé, maire de Saint-Herblain.

La Semaine du Vietnam a attiré des centaines de visiteurs de tous âges. En plus des écoles primaires, de nombreuses associations de seniors ont participé activement, échangeant avec les jeunes artistes vietnamiens lors d’ateliers et de moments de partage culturel.

Faire découvrir la culture vietnamienne au public français

Outre les expositions et les films, la Semaine du Vietnam a proposé des formes originales d’échanges culturels, comme la présentation de contes vietnamiens en version bilingue (vietnamien-français) à travers un théâtre de marionnettes à la bibliothèque municipale. Cette initiative a mêlé tradition et narration contemporaine pour captiver les jeunes spectateurs.

Des présentations culturelles ont également eu lieu dans les écoles et les maisons de retraite, animées par de jeunes Vietnamiens. Ces activités ont été chaleureusement accueillies, tant par les enfants que par les personnes âgées françaises.

L’événement a ainsi enrichi la vie culturelle de la région et renforcé les liens entre jeunes générations vietnamiennes et françaises, dans un esprit de partage et de compréhension mutuelle. De nombreux bénévoles français ont activement participé, certains devenant membres réguliers du projet, souhaitant à leur tour faire découvrir la culture française aux jeunes Vietnamiens.

