La mystérieuse vallée de Ma Thiên Lanh à Tây Ninh

À environ six km de la zone touristique du mont Bà Den (Dame Noire), la vallée de Ma Thiên Lanh est une destination attrayante pour son caractère rustique et sauvage.

>> Bac Son, la vallée des contemplations

>> Quynh Nhai, une "mer en montagne"

>> La vallée de Liên Minh : un trésor caché de l'île de Cát Bà

Photo : CTV/CVN

Située dans la commune de Thanh Tân, ville de Tây Ninh, province éponyme au Sud, la vallée de Ma Thiên Lanh est à cheval sur trois monts : Bà Den, Heo et Phung. Elle couvre environ 2.000 ha et se trouve à une altitude de 300 à 400 m au-dessus du niveau de la mer.

Ma Thiên Lanh est entourée de hautes montagnes, créant un espace isolé, paisible et pur. L’endroit abrite de nombreuses espèces végétales rares et précieuses, notamment des fleurs sauvages qui fleurissent au printemps. Les visiteurs peuvent aussi y admirer diverses espèces d’oiseaux, de papillons, de serpents et d’autres animaux vivant dans la vallée.

Presque chaque matin, un léger brouillard plane sur Ma Thiên Lanh. Le long des pentes montagneuses s’étendent des forêts denses et verdoyantes, peuplées de nombreux arbres centenaires. Parmi ces forêts luxuriantes se trouvent des vergers de manguiers, de pommes-cannelles, de cocotiers et de bananiers aux fruits abondants.

Dans les zones basses, les habitants locaux cultivent du cresson, de la laitue, ainsi que des lotus roses et blancs, formant une végétation diversifiée qui évoque à la fois la nature sauvage des montagnes et la familiarité des campagnes. La faune y est tout aussi variée.

Paysage majestueux et poétique

Le point culminant de cette vallée est le lac de Nui Da, situé au milieu de la vallée de Ma Thiên Lanh. Grâce à sa position géographique avantageuse, il bénéficie d’un climat frais et pur toute l’année, avec une eau limpide d’un bleu éclatant. Avec son paysage naturel majestueux et poétique, ce lieu est une destination idéale pour l’écotourisme, les excursions et le camping, attirant les amateurs d’aventure.

Photo : CTV/CVN

La période idéale pour visiter Ma Thiên Lanh est de décembre à avril de l’année suivante, lorsque le temps est sec, ni trop chaud ni trop froid, offrant des conditions propices au trekking à travers la forêt primaire et à la contemplation de la beauté de la vallée.

Ma Thiên Lanh charme les visiteurs par sa beauté intacte et mystérieuse. La vallée est comparée à une immense cuvette naturelle qui embrasse les forêts vierges verdoyantes, les arbres séculaires et les vergers luxuriants. Le paysage est magnifié par le bleu du ciel et la fraîcheur de l’eau cristalline. C’est pourquoi les voyageurs ne devraient pas manquer cette destination lors d’une visite à Tây Ninh.

Quang Huy - Nguyên Thành/CVN