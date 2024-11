Pa Vi Ha, immersion culturelle chez les H’mông

Photo : VNA/CVN

À 160 km du centre-ville de Hà Giang, province éponyme, Pa Vi Ha dévoile une beauté unique, mêlant nature sauvage et identité culturelle des H’mông. S’étendant sur 46.000 m², ce village abrite 28 foyers de cette ethnie minoritaire.

Mis en chantier en décembre 2016 et inauguré en avril 2019, ce village est aujourd’hui l’un des complexes les plus diversifiés en termes d’expériences culturelles, de villégiature et de préservation de l’architecture et de la culture traditionnelles des H’mông. Il est non seulement un lieu de découverte de la culture unique de cette ethnie, mais aussi un espace de détente pour les visiteurs.

Une destination enchanteresse

Pa Vi Ha offre plusieurs options de homestay (séjour chez l’habitant) avec une architecture inspirée de la fleur de pêcher, emblématique des hauts plateaux. Ces hébergements sont tous construits selon l’architecture traditionnelle des H’mông, offrant aux touristes des moments de repos dans un cadre authentique et des commodités modernes telles qu’un café, une salle à manger et une boutique de souvenirs proposant des textiles traditionnels et objets du quotidien des H’mông.

Photo : VNA/CVN

Le modèle du village de tourisme culturel communautaire est devenu une attraction incontournable pour les visiteurs à Hà Giang. Le village dispose d’une maison de la culture, d’un musée traditionnel des H’mông et d’un espace de jeu. Des représentations de la culture folklorique y sont organisées pour préserver et promouvoir les traditions des H’mông.

Immersion dans les traditions locales

Les touristes peuvent s’immerger dans l’atmosphère riche de l’identité H’mông, découvrir les maisons traditionnelles nhà trinh tuong (avec des murs en terre), à trois ou cinq travées, ornées de tuiles yin-yang et de murs de pierre. Ce cadre pittoresque est sublimé par les montagnes imposantes se découpant en bordure de la paisible rivière Nho Quê, offrant un paysage à la fois majestueux et apaisant.

En particulier, au début de l’hiver, lorsque les fleurs de sarrasin (tam giác mach en vietnamien) sont en pleine floraison, les visiteurs peuvent admirer un tapis de fleurs délicates sous la lumière matinale, avec en toile de fond les sommets montagneux.

Photo : VNA/CVN

“J’ai beaucoup entendu parler de la beauté du plateau calcaire, notamment de Pa Vi Ha en début d’hiver. C’est vraiment impressionnant. Le village, niché entre deux falaises, offre un paysage à couper le souffle”, partage Châu Anh, une touriste venue de Hanoï.

“C’est la première fois que je visite le village du tourisme culturel communautaire de Pa Vi Ha. C’est magnifique. La nature sauvage et la beauté des lieux m’ont éblouie. J’y reviendrai certainement”, ajoute-t-elle.

À l’occasion de la fête Gâu Tào à Hà Giang, les visiteurs peuvent plonger dans une atmosphère festive et animée avec de nombreuses activités et jeux folkloriques traditionnels. Les jeunes de la communauté invitent les visiteurs à participer aux danses joyeuses, accompagnées du khèn, instrument traditionnel des hommes H’mông, créant des moments inoubliables. Les visiteurs auront l’occasion de revêtir les costumes colorés des locaux, découvrir les techniques de filage du lin et de tissage, ainsi que déguster des plats typiques.

Outre les spécialités culinaires des H’mông, ils peuvent également visiter des boutiques proposant des souvenirs authentiques de la région.

Le village du tourisme culturel communautaire de Pa Vi Ha est une destination fascinante pour ceux en quête d’expériences authentiques et de proximité avec la nature sur le plateau karstique. Avec une multitude d’activités proposées, les visiteurs repartiront avec des souvenirs inoubliables de leur voyage à Hà Giang, à l’extrême Nord du Vietnam.

Linh Trân/CVN